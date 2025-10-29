En
قیمت خانه تهران رسماً ۱۲۹ میلیونی شد!

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن همچنان در فاز رکودی قرار دارد و تغییر چشمگیری در سطح معاملات مسکن مشاهده نشده است. به این ترتیب اقتصاد مسکن دچار پدیده رکود تورمی شده و قیمت مسکن به‌ویژه در سطح پایتخت رشد داشته است.
قیمت خانه تهران رسماً ۱۲۹ میلیونی شد!

بررسی آمار تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم این بخش مانند ماه گذشته افزایشی بوده به عدد سه درصد رسیده است. تورم بخش اجاره نیز رشد کرده و هم‌پای تورم مسکن حرکت کرده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه و سالانه مسکن روند کاهشی دارد و به‌نظر می‌رسد، افزایش تورم ماهانه در نبود تقاضای موثر در بازار مسکن، به‌علت پیروی از تورم عمومی بوده است. انتظار می‌رود قیمت خانه در تهران به متری ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده باشد.


به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، شاخص قیمت مصرف‌کننده مهرماه سال جاری توسط مرکز آمار منتشر شد. بر این اساس، تورم عمومی کشور با رشد ۳.۳ درصدی، به ۴۸.۶ درصد در نخستین ماه از پاییز رسیده و تورم ماهانه ۵ درصدی را ثبت کرده است. تورم ماهانه مسکن نیز همانند تورم عمومی کشور رشد داشته و به‌نظر می‌رسد این رشد، ناشی از افزایش تورم عمومی در سطح کشور بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن همچنان در فاز رکودی قرار دارد و تغییر چشمگیری در سطح معاملات مسکن مشاهده نشده است. به این ترتیب اقتصاد مسکن دچار پدیده رکود تورمی شده و قیمت مسکن به‌ویژه در سطح پایتخت رشد داشته است.


تورم ماهانه مسکن به ۳ درصد رسید

ضریب اهمیت مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ با عدد ۳۳.۹۶ واحد اعلام شد که نسبت به شهریورماه تغییری نداشته است. با این حال، شاخص قیمت مسکن در این ماه به سطح ۳۵۴.۴ واحد رسید که از افزایش نسبی نسبت به آخرین ماه تابستان حکایت دارد.


بر همین اساس، تورم ماهانه مسکن در مهر با رشد ۰.۲ واحدی به سه درصد رسید؛ به این ترتیب، شتاب رشد قیمت‌ها در نخستین ماه پاییز اندکی افزایشی بوده است. تورم نقطه به نقطه مسکن در این ماه به ۳۴.۲ درصد رسید که در مقایسه با شهریورماه سال جاری کاهش داشته است. این شاخص در شهریور با عدد ۳۴.۶ درصد گزارش شده بود.

در همین حال، تورم سالانه مسکن در مهر ۱۴۰۴ با افت ۰.۵ درصدی نسبت به آخرین ماه تابستان، به عدد ۳۶.۶ درصد رسید. بنابراین، آمار‌ها نشان می‌دهد، تورم ماهانه مسکن در حالی افزایشی بوده که تورم نقطه به نقطه و سالانه مسکن کاهش اندکی داشته است.

قیمت خانه تهران رسماً ۱۲۹ میلیونی شد!


متوسط قیمت مسکن چقدر شد؟

همان‌طور که اشاره شد، شاخص قیمت مسکن در مهرماه با ۳۵۴.۴ واحد اعلام شد. این درحالی است که این شاخص در شهریورماه ۳۴۴ واحد برآورد شده بود. به این ترتیب، براساس محاسبات تجارت‌‎نیوز، میانگین قیمت خانه در تهران در نخستین ماه از پاییز، باید به متری ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده باشد.

با این حال محاسبات انجام شده بر اساس نرخ تورم مسکن در سطح کشوری بوده و از آنجا که میزان تورم در هر استان متفاوت است، این موضوع ممکن است باعث کوچک‌نمایی یا بزرگ‌نمایی در سطح قیمت‌ها شده باشد.


رشد تورم اجاره‌بها هم‌پای مسکن در آغاز نیمه دوم سال

ضریب اهمیت اجاره در مهرماه سال جاری نیز مانند ماه قبل ۳۳.۶۰ واحد اعلام شد و بدون تغییر ماند. شاخص قیمت اجاره در این ماه نیز رشد کرد و به ۳۵۳.۱ واحد رسید که نشان‌دهنده افزایش اجاره‌بها در آغاز نیمه دوم سال است.

تورم ماهانه اجاره نیز در مهرماه با رشد ۰.۲ واحدی نسبت شهریورماه، به سه درصد رسید که بیانگر حرکت یکسان تورم اجاره با تورم مسکن است. علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه اجاره در مهرماه با عدد ۳۴ درصد اعلام شد که نسبت آخرین ماه تابستان کاهش اندکی دارد. همچنین، تورم سالانه اجاره نیز با افت ۰.۶ درصدی حدود ۳۶.۵ درصد برآورد شده است.

ناشناس
|
Spain
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیونه نه ۱۲۹
