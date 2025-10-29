رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از آمادگی وزارت کشور برای آموزش از راه دور به دانش‌آموزان اتباع غیر مجازی که به افغانستان بازگشته‌اند خبر داد و گفت: تا کنون هیچ یک از اتباع چنین درخواستی را نداشته‌اند و از این طرح استقبال نکرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با بیان اینکه پس از اجرای طرح طرد اتباع غیر مجاز از کشور که از ابتدای سال اجرا می‌شود، نزدیک به ۲۸۰ هزار دانش آموز از کشور خارج شده‌اند، افزود: وزارت کشور این آمادگی را دارد تا به دانش آموزانی که از کشور خارج شده‌اند، آموزش از راه دور (مجازی) ارائه دهد.

ثبت‌نام ۳۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان اتباع مجاز

وی اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان اتباع مجاز ثبت نام کرده‌اند و همچنان ثبت نام‌ها ادامه دارد.

یاراحمدی با بیان اینکه وزارت کشور پس از اجرای طرح بازگشت اتباع غیر مجاز به کشور افغانستان و باطل شدن برگه‌های سرشماری این افراد، بحث آموزش از راه دور برای دانش‌آموزان افغانستانی بازگشته به کشورشان را مطرح کرد، ادامه داد: متأسفانه از زمان اعلام آمادگی وزارت کشور برای آموزش مجازی دانش آموزان اتباع خارج شده از کشور ایران هنوز هیچ یک از اتباع از این طرح استقبال نکردند.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تأکید کرد: در هر صورت ما آمادگی داریم تا شرایط آموزش از راه دور را برای اتباع افغانستانی که از کشور ایران خارج شده‌اند و به کشور خودشان بازگشته‌اند، فراهم کنیم و حتی می‌توانیم پلتفورم ثبت نام اتباع را به طور رایگان در اختیارشان قرار دهیم و تنها هزینه این دانش آموزان اینترنت باشد.

دلیل عدم استقبال اتباع برای تحصیل از راه دور چیست؟

وی درباره دلیل این موضوع و عدم استقبال اتباع برای تحصیل از راه دور فرزندانشان در کشور افغانستان، اظهار کرد: مهمترین دلیل عدم تمایل بسیاری از خانواده‌ها از طرح آموزش از راه دور این است که خانواده‌ها علاقمند هستند تا فرزندانشان در ایران بمانند و ادامه تحصیل دهند، این در حالیست که ما تأکید داریم اتباع غیر مجاز افغانستانی باید به کشور خود بازگردند.

به گفته یاراحمدی، پس از اعلام آمادگی ما برای آموزش از راه دور دانش آموزان تا کنون هیچ یک از خانواده‌های اتباعی که از کشور خارج شده‌اند از این طرح استقبال نکرده‌اند و هیچ مذاکره‌ای نیز در این باره صورت نگرفته است. این در حالیست که چنانچه این تسهیلات را فراهم کنیم و خانواده دانش آموزان اتباع نیز استقبال کنند، ایران می‌تواند با بخش‌های خصوصی برای تأمین هزینه‌های لپ تاپ و حتی اینترنت آنها مذاکره کند و آمادگی داریم تا با سازمان‌های بین‌المللی نیز در این باره صحبت کنیم.

یاراحمدی تأکید کرد که در صورت اعلام تقاضای تحصیل مجازی دانش آموزان اتباع غیر مجازی که به کشورشان بازگشته‌اند، وزارت کشور نیز تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا دانش آموزان از تحصیل باز نمانند.