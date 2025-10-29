En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمادگی وزارت کشور برای آموزش مجازی دانش‌آموزان اتباع

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از آمادگی وزارت کشور برای آموزش از راه دور به دانش‌آموزان اتباع غیر مجازی که به افغانستان بازگشته‌اند خبر داد و گفت: تا کنون هیچ یک از اتباع چنین درخواستی را نداشته‌اند و از این طرح استقبال نکرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۳۸
| |
328 بازدید
|
۳
آمادگی وزارت کشور برای آموزش مجازی دانش‌آموزان اتباع

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با بیان اینکه پس از اجرای طرح طرد اتباع غیر مجاز از کشور که از ابتدای سال اجرا می‌شود، نزدیک به ۲۸۰ هزار دانش آموز از کشور خارج شده‌اند، افزود: وزارت کشور این آمادگی را دارد تا به دانش آموزانی که از کشور خارج شده‌اند، آموزش از راه دور (مجازی) ارائه دهد.

ثبت‌نام ۳۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان اتباع مجاز

وی اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان اتباع مجاز ثبت نام کرده‌اند و همچنان ثبت نام‌ها ادامه دارد.

یاراحمدی با بیان اینکه وزارت کشور پس از اجرای طرح بازگشت اتباع غیر مجاز به کشور افغانستان و باطل شدن برگه‌های سرشماری این افراد، بحث آموزش از راه دور برای دانش‌آموزان افغانستانی بازگشته به کشورشان را مطرح کرد، ادامه داد: متأسفانه از زمان اعلام آمادگی وزارت کشور برای آموزش مجازی دانش آموزان اتباع خارج شده از کشور ایران هنوز هیچ یک از اتباع از این طرح استقبال نکردند.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تأکید کرد: در هر صورت ما آمادگی داریم تا شرایط آموزش از راه دور را برای اتباع افغانستانی که از کشور ایران خارج شده‌اند و به کشور خودشان بازگشته‌اند، فراهم کنیم و حتی می‌توانیم پلتفورم ثبت نام اتباع را به طور رایگان در اختیارشان قرار دهیم و تنها هزینه این دانش آموزان اینترنت باشد.

دلیل عدم استقبال اتباع برای تحصیل از راه دور چیست؟

وی درباره دلیل این موضوع و عدم استقبال اتباع برای تحصیل از راه دور فرزندانشان در کشور افغانستان، اظهار کرد: مهمترین دلیل عدم تمایل بسیاری از خانواده‌ها از طرح آموزش از راه دور این است که خانواده‌ها علاقمند هستند تا فرزندانشان در ایران بمانند و ادامه تحصیل دهند، این در حالیست که ما تأکید داریم اتباع غیر مجاز افغانستانی باید به کشور خود بازگردند.

به گفته یاراحمدی، پس از اعلام آمادگی ما برای آموزش از راه دور دانش آموزان تا کنون هیچ یک از خانواده‌های اتباعی که از کشور خارج شده‌اند از این طرح استقبال نکرده‌اند و هیچ مذاکره‌ای نیز در این باره صورت نگرفته است. این در حالیست که چنانچه این تسهیلات را فراهم کنیم و خانواده دانش آموزان اتباع نیز استقبال کنند، ایران می‌تواند با بخش‌های خصوصی برای تأمین هزینه‌های لپ تاپ و حتی اینترنت آنها مذاکره کند و آمادگی داریم تا با سازمان‌های بین‌المللی نیز در این باره صحبت کنیم.

یاراحمدی تأکید کرد که در صورت اعلام تقاضای تحصیل مجازی دانش آموزان اتباع غیر مجازی که به کشورشان بازگشته‌اند، وزارت کشور نیز تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا دانش آموزان از تحصیل باز نمانند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دانش آموزان اتباع مجاز ثبت نام وزارت کشور افغانستانی مذاکره
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بررسی جزئیات لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک / ۱۵ تعریف تصویب شد
ثبت کتک خورترین دانش آموز در گینس!
اعتبار روادید کار اتباع خارجی، چند ماهه است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
اگه صلاح میدونین که به بچه های خودمون برسین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
بله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
به شما چه اموزش افاغنه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۴ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۳ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۳ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۵۹ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005bp8
tabnak.ir/005bp8