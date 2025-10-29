En
سرمربی جدید پرسپولیس از راه رسید

اوسمار ویرا به همراه دستیارانش ساعتی پیش به تهران رسید.
سرمربی جدید پرسپولیس از راه رسید

به گزارش تابناک؛ اوسمار ویرا به همراه دستیارانش ساعتی پیش به تهران رسید. براساس اعلام باشگاه‌ پرسپولیس او امروز ساعت ۱۱ معارفه خواهد شد.

