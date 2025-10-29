توافق ایران و افغانستان برای بازگرداندن زندانیان

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه از دیدار خود با مقام های افغانستان خبر داد و گفت : براساس تفاهم تهران و کابل ، مقرر شد تا ایرانیان زندانی در اختیار سفارت گیرد و زمینه انتقال فوری آنان به کشور فراهم شود.

به گزارش سه شنبه شب ایرنا، کاظم غریب آبادی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جریان سفر به افغانستان در دیدار با وزیر سرحدات و قبائل، رئیس سازمان تعقیب فرامین، معاون وزیر آب و انرژی (کمیسار آب) و معاون اول وزیر امور خارجه، مسائل مرزی و آبی و حقوقی - قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ غریب آبادی اظهار کرد: بر ضرورت تقویت کنترل های مرزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و عوامل تروریستی تاکید شد.

وی خاطر نشان کرد: تفاهم شد پروژه نوسازی علائم مرزی که ٧ سال است متوقف شده از سرگرفته شود.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه تاکید کرد: تفاهم شد که نشست کمیته فنی و حقوقی مشترک نیز همزمان برگزار شود و بر حل و فصل سریع نقاط ابهام مرزی متمرکز شود.

غریب آبادی تصریح کرد: بر ضرورت اجرای کامل معاهده ١٣۵١ هیرمند و تامین کامل حقابه ایران برابر این معاهده، تامین حقابه محیط زیستی تالاب های هامون و همچنین تعیین رژیم حقوقی هریرود تاکید شد.

وی ادامه داد: تفاهم شد نشست کمیساران آب دو کشور در سریع ترین زمان ممکن در ایران برای بررسی این مسائل با رویکردی همکاری گرایانه و در چارچوب اجرای تعهدات، برگزار شود.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه گفت: تفاهم شد فهرست ایرانیان زندانی در اختیار سفارت کشورمان قرار گیرد و زمینه انتقال فوری آنان به کشور، برابر موافقت نامه موجود، فراهم گردد. در مورد درخواست های استرداد مجرمین از سوی ایران، در مورد اتباع افغانی مقرر شد توسط مقامات ذیربط افغانی بازداشت و محاکمه شوند. در مورد محکومین افغانی در زندان های ایران نیز مقرر شد در چارچوب موافقت نامه مربوطه و با توجه به اقدامات متقابل طرف افغانی، انتقال واجدین شرایط به زندان های افغانستان برای سپری کردن مدت حبس خود از سر گرفته شود.