به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی گفت: امروز جوی پایدار در اغلب استان‌های کشور حاکم بود. این شرایط موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها در نواحی صنعتی شده است.

او ادامه داد: در شمال شرق، آلودگی هوا شدت یافته و بیشترین آلودگی امروز به ترتیب برای خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و تهران پیش‌بینی می‌شود. هم‌زمان، وزش باد جنوبی همراه با افزایش غیرمتعارف دما برای استان اردبیل و سواحل شمالی تا فردا ادامه دارد.

وی افزود: هشدار سطح زرد تا جمعه و احتمال هشدار نارنجی برای برخی مناطق صادر شده و از جمعه به بعد کاهش محسوس دما تا ۱۰ درجه در یک‌سوم شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.

هشدار هواشناسی: آغاز بارش‌های شدید در سواحل شمالی کشور

در این حال، بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی و نقشه‌های پیش‌بینی مدل‌های عددی، از اواخر وقت روز چهارشنبه سامانه‌ی بارشی فعالی وارد سواحل شمالی کشور خواهد شد.

این سامانه ابتدا استان گیلان را در بر می‌گیرد، اما به‌تدریج با گسترش دامنه‌ی فعالیت خود، موجب بارش‌های شدیدتر در استان مازندران و بخش‌هایی از استان گلستان خواهد شد.

طبق پیش‌بینی‌ها، بارش‌ها در برخی مناطق مازندران و گلستان ماهیت رگباری و همراه با رعد و برق و وزش بادهای نسبتاً شدید خواهد داشت.

احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و لغزندگی جاده‌های کوهستانی در محورهای شمالی وجود دارد.

دمای هوا نیز در نوار شمالی کشور از اواخر چهارشنبه تا پایان هفته به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

کارشناسان هواشناسی از مردم و مسافران به مناطق شمالی کشور خواسته‌اند که:

از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند،

در زمان بارش‌ها از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی بپرهیزند،

و کشاورزان و دامداران تدابیر لازم برای محافظت از محصولات و احشام را بیندیشند.

به‌نظر می‌رسد این سامانه بارشی تا پایان هفته در سواحل خزر فعال باشد و پس از آن به‌تدریج از شرق کشور خارج شود.