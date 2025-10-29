En
پاپی زاده در گفت‌و‌گو با تابناک خبر داد:

۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن حمایت از تصمیم ادغام بانک آینده گفت: ۴، ۵ بانک ناتراز دیگر هم مطرح هستند و انتظار داریم دولت در ارتباط با بانک‌های ناتراز و هر نوع فعالیت مالی که به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند و باعث افزایش نقدینگی و تورم و ... می‌شوند، در جهت اصلاح آنها به زودی وارد عمل شود.
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود

عباس پاپی زاده؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تعیین سرنوشت پرسنل و کارکنان شعب بانک آینده در سراسر کشور بعد از ادغام در بانک ملی، اظهار کرد: بانک آینده متاسفانه به دلیل ناترازی ها و همچنین تاخیری که در این تصمیم صورت گرفت، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از نقدینگی موجود در کشور ناشی از فعالیت مخرب بانک های ناتراز است، افزود: یکی از بانک های مشهور در این زمینه، بانک آینده بود. این بانک نقش پررنگی در ایجاد افزایش تورم داشت و در واقع، این ظلم به مردمی است که در این تورم کمرشان خم شده است.

تصمیم ادغام بانک آینده درست بود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تصمیم ادغام بانک آینده در بانک ملی، تصمیمی درست بود و در این راستا باید زودتر اقدام صورت می گرفت.

بانک ملی در قبال ادغام بانک آینده، تعهداتی دارد. همچنین در ارتباط با ادامه فعالیت های اقتصادیی درست، موجه و سودآورر موسسات زیرمجموعه اش نیز متعهد است.

پاپی زاده در پاسخ به این سوال که سرنوشت پرسنل این بانک چه خواهد شد، تصریح کرد: اینکه بانک ملی در موضوع ادغام این بانک اعلام آمادگی کرده، قطعا یک سری تکالیف هم برایش مشخص و تعیین شده است. بانک ملی در قبال ادغام بانک آینده، تعهداتی دارد. همچنین در ارتباط با ادامه فعالیت های اقتصادیی درست، موجه و سودآورر موسسات زیرمجموعه اش نیز متعهد است.

بانک ملی در قبال ادامه فعالیت پرسنل بانک آینده متعهد است

وی با بیان اینکه بانک ملی همچنین در قبال ادامه فعالیت کارمندان و پرسنل آن موسسه حتما مسئولیت هایی دارد، اضافه کرد: این موارد کاملا مشخص است و نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند. اما اینکه در طول یک هفته اخیر تمامی این تصمیمات اجرایی شود، مقداری سخت است. 

۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود

سپرده گذاران از تجربه انحلال صندوق های سابق نگران هستند

پاپی زاده با اشاره به اینکه نکته اصلی این است که سپرده گذاران تجربه انحلال صندوق های سابق را درک کرده اند و حل مسائل آنها سالها طول کشیده و متعاقب آن شرایط ابهام آلودی ایجاد شده، خاطر نشان کرد: تجربیات و اتفاقات گذشته در موضوعات انحلال موسسات اعتباری مختلف باعث ایجاد یک تنش روحی روانی در میان سپرده گذاران و تشکیل اجتماعاتی شده بود.

بانک ملی در موضوع ادغام بانک آینده به خوبی عمل کرد

به اعتقاد بنده تا اینجای کار، بانک ملی در موضوع ادغام بانک آینده به خوبی عمل کرده است و به شکل قاطع و سریع تکلیف را معلوم کرده و مسئولیت را پذیرفته باید از این رویکرد حمایت کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به اعتقاد بنده تا اینجای کار، بانک ملی در موضوع ادغام بانک آینده به خوبی عمل کرده است و به شکل قاطع و سریع تکلیف را معلوم کرده و مسئولیت را پذیرفته باید از این رویکرد حمایت کرد.

5 بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند

وی در خصوص اینکه آیا بانک ها و یا موسسات دیگری هم هستند که نیاز به ادغام یا انحلال داشته باشند، اظهار کرد: در این زمینه 4،5 بانک دیگر هم مطرح هستند. ما انتظار داریم که دولت در ارتباط با بانک های ناتراز و هر نوع فعالیت مالی که به اقتصاد کشور آسیب می زنند و باعث افزایش نقدینگی و تورم و ... می شوند، در جهت اصلاح آنها به زودی وارد عمل شود.

پاپی زاده گفت: باید بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در این خصوص زودتر تصمیم گیری کنند چرا که بی تصمیمی به اقتصاد کشور آسیب می زند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در بحث ادغام بانک آینده ابتدا مجلس ورود کرد. اعضای این کمیسیون به جد به موضوع بانک آینده ورود و آن را پیگیری کردند.

موضوع بانک های ناتراز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس

وی در پایان بیان کرد: موضوع بانک های ناتراز دیگر در دستور کار اعضای کمیسیون اقتصادی قرار دارد و به جد موضوعات را پیگیری می کنیم.

بانک آینده ادغام بانک آینده انحلال موسسات اعتباری ناترازی تورم سفته بازی دلالی رانت فساد مالی فساد بانکی بانکداری اسلامی ربا اختلاس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
3
پاسخ
عزیزدل خودتونو سرکار گذاشتید. کلا اقتصاد کشور باید منحل شود شاید وضع کشور بهتر بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
2
پاسخ
همه رو یک جا بزنین به حساب مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
اقتصاد ورشکسته
