به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی اهداف در نخستین نشست شورای روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف با تاکید بر الزام نهاد سازی در این مجموعه اظهار داشت: کار اجتماعی بدون ایجاد نهاد، سهل الوصول نیست و اولین اقدام لازم در حوزه فعالیتهای موثر اجتماعی، نهادسازی است.



وی در ادامه گفت: پس از تشکیل نهاد ارتباطی باید این نهاد به طور موثر وارد عمل شود و به دنبال آن، برای تحقق اهداف روابط عمومی، در گام دوم باید این نهادسازی اقدام به شبکه سازی نماید که در این شبکه ارتباطی کنش‌گران اصلی، مدیران روابط عمومی گروه اهداف هستند.

معاون منابع انسانی اهداف افزود: در چارچوب این شبکه ارتباطی چه در درون سازمان و چه در بیرون سازمان، کنش‌گری افزایش پیدا می‌کند و تبیین برنامه‌ها ودستاوردها امکان پذیرتر می‌باشد.

خراسانی تاکید کرد ظرفیت این گروه قابلیت جریان‌سازی دارد و بایستی برای توسعه فعالیت‌ها و اثربخشی آن، اقدام به بستر سازی و در نهایت جریان‌سازی کنیم که این مسیر بدون داشتن ظرفیت سرمایه انسانی مناسب در روابط عمومی‌ها امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد چارت روابط عمومی در تمام هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه گفت: در تمام هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه اهداف باید چارت روابط عمومی ایجاد شود و این موضوع را تا تحقق و اجرا پیگیری خواهم کرد.

معاون منابع انسانی اهداف ادامه داد: در نظام ارزیابی شرکت‌ها حتما باید مولفه فعالیت‌های ارتباطی نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد و ضروریست که روابط عمومی‌ها برنامه ارتباطی خود را تدوین، تصویب و اجرایی نمایند.

خراسانی گفت: امیدوارم با نظام برنامه‌ریزی منسجمی که توسط روابط عمومی ستاد اهداف آغاز شده؛ با همکاری اعضای این شورا در یک دوره نه چندان بلندمدت، شاهد بازخورد خوبی از شرکت‌ها باشیم.