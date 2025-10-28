En
القسام: تحویل جسد اسیر اسرائیلی را به تعویق انداخت

گردان های قسام اعلام کرد که تحویل جسد اسیر اسرائیلی که قرار بود امشب به صلیب سرخ تحویل داده شود، به علت نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله هوایی به رفح به تعویق افتاده است.
القسام: تحویل جسد اسیر اسرائیلی را به تعویق انداخت

به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری قدس، گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس با صدور پیامی از به تعویق انداختن تحویل جسد اسیر صهیونیست به علت نقض آتش بس از سوی رژیم اشغالگر خبر داد.

در پیام گردان های قسام آمده است: امروز، ما جسد یکی از اسرای اشغالگر را در جریان عملیات جستجو در یکی از تونل‌های جنوب نوار غزه پیدا کردیم. به دلیل تخلفات اشغالگران، تحویل آن را که قرار بود امشب انجام شود، به تعویق می‌اندازیم.

گردان های قسام تأکید کرد: ما هشدار می دهیم که هرگونه تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی، جستجو، کاوش و بازیابی اجساد اسرای اشغالگر را مختل می‌کند و منجر به تأخیر در بازیابی اجساد کشته‌شدگانش خواهد شد.

شاخه نظامی جنبش حماس امروز اعلام کرده بود که جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را در تونلی در نوار غزه پیدا کرده و ساعت ۸ امشب به وقت محلی آن را به نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل خواهد داد.

