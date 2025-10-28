به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز دوشنبه گفته که واشنگتن حمله هوایی روز شنبه اسرائیل در غزه را نقض آتش‌بس نمی‌داند.

او که روز دوشنبه در هواپیمای ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ حضور داشت و یکی از هیئت همراه او در سفر به آسیا بود به خبرنگاران گفت: «ما این را نقض آتش‌بس نمی‌دانیم.»

اسرائیل مدعی شد که در حمله روز شنبه به مرکز غزه یکی از اعضای جنبش جهاد اسلامی را هدف قرار داده که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی بوده است.

جهاد اسلامی این ادعا را رد و اعلام کرد که فرمانده ارشد این گروه از حمله مذکور جان سالم به در برده است.

جهاد اسلامی فلسطین توجیه اسرائیل را «کذب محض» خواند و آن را تلاشی برای «مشروعیت‌بخشی به تجاوز و نقض آتش‌بس» توصیف کرد.

روبیو در ادامه مدعی شد که اگر تهدیدی قریب‌الوقوع علیه اسرائیل وجود داشته باشد آنها حق دارند «در دفاع از خودشان» اقدام کنند.

حمله روز شنبه رژیم اسرائیل به نوار غزه اندکی پس آن انجام شد که مارکو روبیو که ظاهرا برای تثبیت آتش‌بس به فلسطین‌ اشغالی سفر کرده بود منطقه را ترک کرد.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته، اسرائیل با نقض آتش‌بس دست‌کم ۸ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۱۳ نفر دیگر را زخمی کرده است.