طلا و سکه همچنان بر مدار نزول

طلا، سکه و دلار، صبح امروز، با کاهش قیمت‌ها مواجه شدند؛ و در تابلوی عصر نیز به روند کاهشی خود (اما با شیبی ملایم‌تر) ادامه دادند.
به گزارش تابناک، در بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۲۲۱ هزارتومان کاهش و با نرخ ۱۰ میلیون و ۳۲۴ هزارتومان معامله شد؛ سکه امامی با یک‌میلیون و ۸۳۰ هزارتومان کاهش، ۱۰۹ میلیون و ۸۳۰ هزارتومان و سکه بهار آزادی با ۲ میلیون و ۲۱۰ هزارتومان کاهش، ۱۰۳ میلیون و ۳۷۰ هزارتومان قیمت‌گذاری شدند.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۵۶ میلیون و ۹۷۰ هزارتومان و ۳۲ میلیون و ۸۶۰ هزارتومان تومان در تابلو اعلان قیمت‌ها نمایان شدند.
قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نرخ دلار در بازار ارز

دلار که در روز‌های گذشته با نوسان قیمتی بین ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزارتومان مواجه بود، امروز کاهش یافت و طبق اعلام شبکه اطلاع‌رسانی طلا، ۱۰۷.۳۹۵ تومان معامله شد.

