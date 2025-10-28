ترامپ: اگر وارد جنگ شویم، جنگ را خواهیم برد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دونالد ترامپ در نطق خود در میان نظامیان حاضر در ناو هواپیمابر «یو. اس. اس جورج واشینگتن» در نزدیکی توکیو، گفت: از این پس، اگر وارد جنگ شویم، جنگ را خواهیم برد.
وی ضمن تاکید بر استفاده از قدرت برای ایجاد صلح در جهان، افزود: برخلاف دولتهای گذشته، ما سیاسی عمل نخواهیم کرد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که آماده است نیروهای ارتش و گارد ملی را برای حفظ امنیت شهرهای آمریکا به کار گیرد و در صورت لزوم، تمام نیروهای مسلح را بسیج خواهد کرد.
ترامپ همچنین اعلام کرد شرکت ژاپنی تویوتا بیش از ۱۰ میلیارد دلار در کارخانههای خود در آمریکا سرمایهگذاری خواهد کرد و شرکت ژاپنی دیگری نیز ۱۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری میکند.
ترامپ در جریان سفر شش روزه خود به آسیا، امروز (سهشنبه) با سانائه تاکایچی نخستوزیر جدید ژاپن دیدار کرد. این سفر که شامل ملاقاتهای دیپلماتیک و مراسم رسمی متعددی بود، عمدتاً بر تحکیم روابط دوجانبه و نمایش حسننیت میان دو کشور متمرکز بود، اما پیشرفت قابلتوجهی در مذاکرات تجاری حاصل نشد. ترامپ پس از دیدار با نخستوزیر ژاپن، با مدیران چند شرکت بزرگ ژاپنی دیدار و در مورد سرمایهگذاریهای بالقوه گفتوگو کرد.
رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر ژاپن در جریان سفر رسمی دونالد ترامپ به توکیو، مجموعهای از توافقنامههای تجاری و دفاعی را به امضا رساندند که محور آن تأمین پایدار مواد معدنی حیاتی و تقویت همکاریهای امنیتی دو کشور است.