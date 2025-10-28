رها شدن بوکسورهای ایران در بحرین؛ رئیسی که به منامه نرفته برگشت

بوکسورهای تیم ملی جوانان ایران که به بازیهای آسیایی در بحرین اعزام شدهاند، در این کشور بدون سرپرست رها شدند، در حالی که مسئولیتشان به عهده رئیس فدراسیون بوکس بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کاروان ورزش ایران در رشتههای مختلفی راهی بازیهای آسیایی جوانان به میزبانی بحرین شده است. براساس هماهنگیهای به عمل آمده داخلی قرار بر این بود که تا حد امکان سرپرست هر یک از تیمهای اعزامی به منامه، رؤسای همان فدراسیونها باشند که مشکل سرپرستی تیمها با مشکلی مواجه نشود. با این حال در موضوع تیم ملی بوکس گوشا مسائل کمی پیچیده شده است.
روحالله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس به عنوان سرپرست تیم اعزامی این فدراسیون به منامه معرفی شد و در حالی که او باید به عنوان سرپرست تیم پسران و دختران، کارهای مربوط به این دو تیم را پیگیری میکرد، اما دو روز پس از رسیدن به منامه تیم را رها کرد و به تهران بازگشت. حسینی تصمیم گرفت جای خود فرد دیگری را به عنوان سرپرست معرفی کند، اما داستان از این قرار بود که تمامی کارها پیش از اعزام با خود او هماهنگ شده بود و عملاً پس از بازگشت او به تهران، ورزشکاران بوکس در منامه رها شدند و همین موضوع برای کاروان ایران در بحرین چالش برانگیز شد.
این اتفاق در حالی رخ داده است که تیم بوکس دختران هم برای اولین بار در تاریخ به مسابقات بینالمللی اعزام شدهاند و این اتفاق فرصتی بود تا رئیس فدراسیون بوکس برای شرایط این تیم، نگاه ویژهتری به کاروان اعزامی داشته باشد. با این حال او ترجیح داد دو روز پس از حضور در منامه به تهران بازگردد. پرسش اینجاست که اگر او خواسته دو روز در بحرین باشد و سپس به تهران بازگردد، چرا در این سفر حضور داشت و صرفاً یک هزینه اضافه روی دوش کاروان ایران گذاشت؟