En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رها شدن بوکسورهای ایران در بحرین؛ رئیسی که به منامه نرفته برگشت

رئیس فدراسیون بوکس ایران، در شرایطی که به عنوان سرپرست تیمش در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین بود پس از حضور دو روزه در منامه، به تهران برگشت.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۴۳
| |
755 بازدید
رها شدن بوکسورهای ایران در بحرین؛ رئیسی که به منامه نرفته برگشت

بوکسورهای تیم ملی جوانان ایران که به بازی‌های آسیایی در بحرین اعزام شده‌اند، در این کشور بدون سرپرست رها شدند، در حالی که مسئولیت‌شان به عهده رئیس فدراسیون بوکس بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کاروان ورزش ایران در رشته‌های مختلفی راهی بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین شده است. براساس هماهنگی‌های به عمل آمده داخلی قرار بر این بود که تا حد امکان سرپرست هر یک از تیم‌های اعزامی به منامه، رؤسای همان فدراسیون‌ها باشند که مشکل سرپرستی تیم‌ها با مشکلی مواجه نشود. با این حال در موضوع تیم ملی بوکس گوشا مسائل کمی پیچیده شده است.

روح‌الله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس به عنوان سرپرست تیم اعزامی این فدراسیون به منامه معرفی شد و در حالی که او باید به عنوان سرپرست تیم پسران و دختران، کارهای مربوط به این دو تیم را پیگیری می‌کرد، اما دو روز پس از رسیدن به منامه تیم را رها کرد و به تهران بازگشت. حسینی تصمیم گرفت جای خود فرد دیگری را به عنوان سرپرست معرفی کند، اما داستان از این قرار بود که تمامی کارها پیش از اعزام با خود او هماهنگ شده بود و عملاً پس از بازگشت او به تهران، ورزشکاران بوکس در منامه رها شدند و همین موضوع برای کاروان ایران در بحرین چالش برانگیز شد.

این اتفاق در حالی رخ داده است که تیم بوکس دختران هم برای اولین بار در تاریخ به مسابقات بین‌المللی اعزام شده‌اند و این اتفاق فرصتی بود تا رئیس فدراسیون بوکس برای شرایط این تیم، نگاه ویژه‌تری به کاروان اعزامی داشته باشد. با این حال او ترجیح داد دو روز پس از حضور در منامه به تهران بازگردد. پرسش اینجاست که اگر او خواسته دو روز در بحرین باشد و سپس به تهران بازگردد، چرا در این سفر حضور داشت و صرفاً یک هزینه اضافه روی دوش کاروان ایران گذاشت؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون بوکس روح الله حسینی بوکس بازی های آسیایی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شاهکار هندبال دختران ایران در بازی‌های آسیایی
احترام نظامی به پرچم کشورمان در بحرین + عکس
نشست آنلاین کادر سرپرستی با سرپرستان تیم‌های اعزامی به بحرین
مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۱ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005bnb
tabnak.ir/005bnb