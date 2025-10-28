En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قدردانی پزشکیان از خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی

رئیس‌جمهور با قدردانی و تجلیل از اقدام ارزشمند، خداپسندانه و شجاعانه خانواده و به ویژه پدر مرحوم امیرمحمد خالقی در گذشت از قصاص قاتل او، از درگاه خداوند متعال برای این خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر و سلامتی و برای روح آن جوان نخبه و عزیز، آرامش در جوار رحمت الهی مسئلت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۳۱
| |
3 بازدید
قدردانی پزشکیان از خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تجلیل از اقدام ارزشمند و شجاعانه خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی در گذشت از قصاص قاتل او تصریح کرد: تصمیم بزرگ و خداپسندانه شما، به‌ویژه پدر عزیزتان جناب آقای مولوی عبدالرحمن، در بخشش و گذشت از قصاص قاتل فرزند دلبندتان، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، جوانمردی و اخلاق اسلامی را در عرصه زندگی اجتماعی به تصویر کشید.

متن پیام رئیس جمهور به شرح ذیل است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خانواده بزرگوار دانشجوی فقید مرحوم امیرمحمد خالقی

تصمیم بزرگ و خداپسندانه شما به‌ویژه پدر عزیزتان جناب آقای مولوی عبدالرحمن، در بخشش و گذشت از قصاص قاتل فرزند دلبندتان، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، جوانمردی و اخلاق اسلامی را در عرصه زندگی اجتماعی به تصویر کشید.

اقدام شجاعانه و انسانی شما در این آزمون دشوار، یادآور روایت شریف پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند: «العفو لا یزید العبد إلا عزّاً، فاعفوا یعزّکم الله، بخشش، جز بر عزّت انسان نمی‌افزاید، پس ببخشید تا خدا شما را عزیز گرداند».

این تصمیم بزرگ و خداپسندانه، نه‌تنها بیانگر ایمان راسخ و کرامت روحی و بزرگواری اخلاقی است، بلکه نمونه‌ای روشن از تربیت انسانی و ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما به شمار می‌آید.

اینجانب ضمن قدردانی و تجلیل از این اقدام ارزشمند، از درگاه خداوند متعال برای شما خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر و سلامتی، و برای روح آن جوان نخبه و عزیز، آرامش در جوار رحمت الهی را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
امیرمحمد خالقی مسعود پزشکیان قصاص مولوی عبدالرحمن
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس‌جمهور خواستار جهش سرعت در مخابرات شد
انتقاد پزشکیان از مقاومت مقابل کوچک‌سازی دولت
پزشکیان: اکو در پی تجدید اراده کشور‌های عضو است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
جوزف عون: خلع سلاح حزب الله ممکن نیست!
روایت پزشک معالج صابر کاظمی از وضعیتش
تونل توحید از نیمه‌شب تا صبح بسته می‌شود
بلاتکلیفی مدیریتی در شرکت نفت ایرانول/ نجم الدین مدیرعامل می‌شود؟   
آخرین هشدار آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
لغو دو قرارداد سینمایی هدیه تهرانی به دلیل حجاب!
سوت آغاز نخستین دوره لیگ نت‌بال در مشهد زده می‌شود
TU۵ پلاس توربو؛ قدرت و گشتاور بالاتر در پیشرانه‌های کوچک
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟
بهانه تازه تل‌آویو برای شکستن آتش‌بس
شگفتی مهندسی ترکیه در یک سال را ببییند
رویه فیفا در خصوص رفتار باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان/ فسخ یک جانبه با مدیران بیگانه با ورزش
تل‌آویو به‌دنبال سناریوی تازه برای حمله
حمله آنگلا مرکل به سیاست ضد‌پناهنده برلین
اگر تا دو ماه دیگر تامین ارز صورت نگیرد دیگر دارو نداریم/کمبود نیرو و مطالبات معوق سلامت را تهدید می‌کند
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005bnP
tabnak.ir/005bnP