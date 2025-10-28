قدردانی پزشکیان از خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی

رئیس‌جمهور با قدردانی و تجلیل از اقدام ارزشمند، خداپسندانه و شجاعانه خانواده و به ویژه پدر مرحوم امیرمحمد خالقی در گذشت از قصاص قاتل او، از درگاه خداوند متعال برای این خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر و سلامتی و برای روح آن جوان نخبه و عزیز، آرامش در جوار رحمت الهی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح ذیل است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خانواده بزرگوار دانشجوی فقید مرحوم امیرمحمد خالقی

تصمیم بزرگ و خداپسندانه شما به‌ویژه پدر عزیزتان جناب آقای مولوی عبدالرحمن، در بخشش و گذشت از قصاص قاتل فرزند دلبندتان، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، جوانمردی و اخلاق اسلامی را در عرصه زندگی اجتماعی به تصویر کشید.

اقدام شجاعانه و انسانی شما در این آزمون دشوار، یادآور روایت شریف پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند: «العفو لا یزید العبد إلا عزّاً، فاعفوا یعزّکم الله، بخشش، جز بر عزّت انسان نمی‌افزاید، پس ببخشید تا خدا شما را عزیز گرداند».

این تصمیم بزرگ و خداپسندانه، نه‌تنها بیانگر ایمان راسخ و کرامت روحی و بزرگواری اخلاقی است، بلکه نمونه‌ای روشن از تربیت انسانی و ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما به شمار می‌آید.

اینجانب ضمن قدردانی و تجلیل از این اقدام ارزشمند، از درگاه خداوند متعال برای شما خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر و سلامتی، و برای روح آن جوان نخبه و عزیز، آرامش در جوار رحمت الهی را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران