En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تونل توحید از نیمه‌شب تا صبح بسته می‌شود

هر دو مسیر تونل توحید به دلیل انجام عملیات تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات امشب مسدود است.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۲۷
| |
157 بازدید

تونل توحید از نیمه‌شب تا صبح بسته می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: «هر دو مسیر تونل توحید به دلیل انجام عملیات تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات امشب مسدود است.

با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو مسیر این تونل در تاریخ ششم آبان ماه از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال): بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال بزرگراه چمران به سمت شمال و مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب): بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب خواهد بود.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
تونل توحید مسدود تعمیر بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحویل ۱۲۰ روزه برای خودروهای وارداتی‌
تنها در این موارد کارت سوخت باطل یا مسدود می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
جوزف عون: خلع سلاح حزب الله ممکن نیست!
روایت پزشک معالج صابر کاظمی از وضعیتش
تونل توحید از نیمه‌شب تا صبح بسته می‌شود
بلاتکلیفی مدیریتی در شرکت نفت ایرانول/ نجم الدین مدیرعامل می‌شود؟   
آخرین هشدار آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
لغو دو قرارداد سینمایی هدیه تهرانی به دلیل حجاب!
سوت آغاز نخستین دوره لیگ نت‌بال در مشهد زده می‌شود
TU۵ پلاس توربو؛ قدرت و گشتاور بالاتر در پیشرانه‌های کوچک
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟
بهانه تازه تل‌آویو برای شکستن آتش‌بس
شگفتی مهندسی ترکیه در یک سال را ببییند
رویه فیفا در خصوص رفتار باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان/ فسخ یک جانبه با مدیران بیگانه با ورزش
تل‌آویو به‌دنبال سناریوی تازه برای حمله
حمله آنگلا مرکل به سیاست ضد‌پناهنده برلین
اگر تا دو ماه دیگر تامین ارز صورت نگیرد دیگر دارو نداریم/کمبود نیرو و مطالبات معوق سلامت را تهدید می‌کند
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005bnL
tabnak.ir/005bnL