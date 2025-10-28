En
تل‌آویو به‌دنبال سناریوی تازه برای حمله

حماس در بیانیه ای اعلام کرد: اشغالگران عامدانه در مسیر عملیات جستجوی اجساد اسیران اسرائیلی مانع‌تراشی می‌کنند و روایتشان درباره کندی عملکرد مقاومت دروغ است.
تل‌آویو به‌دنبال سناریوی تازه برای حمله

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حماس اعلام کرد که رژیم اشغالگر عامدانه در مسیر جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی مانع‌تراشی می‌کند.

یک منبع مسئول در جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفت‌و‌گو با الجزیره گفت: رژیم اشغالگر از ورود تیم‌های صلیب سرخ و مقاومت به شرق غزه برای جست‌وجوی اجساد اسرای اسرائیلی جلوگیری می‌کند.

این منبع بیان کرد: اشغالگران عامدانه در مسیر عملیات جست‌و‌جو مانع‌تراشی می‌کنند و روایتشان درباره کندی عملکرد مقاومت دروغ است.

منبع مذکور تاکید کرد: رژیم اشغالگر درباره اجساد دروغ‌پردازی می‌کند تا نیات تجاوزکارانه خود را پیش ببرد و ما از میانجی‌ها می‌خواهیم به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که حماس آتش بس را نقض کرده است.

دفتر نتانیاهو نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد: حماس آتش بس را نقض کرده است و نخست وزیر نشستی با فرماندهان نظامی درباره مقابله با نقض آتش بس برگزار خواهد کرد.

تل آویو حماس آتش بس صلیب سرخ اجساد اسرا رژیم صهیونیستی نقض
