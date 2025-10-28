جولانی وارد فرودگاه ملک خالد شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «احمد الشرع» معروف به ابو محمد جولانی، در سفری رسمی و برای شرکت در نهمین کنفرانس بین المللی «ابتکار سرمایهگذاری آینده» در راس هیاتی وارد فرودگاه بین المللی «ملک خالد» در ریاض شد.
به گفته منابع خبری، الشرع قرار است در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و گفتوگو کند.
منابع سوری میگویند که رئیس دولت موقت سوریه در کنفرانس «ابتکار سرمایهگذاری آینده» در ریاض سخنرانی خواهد کرد.
به گفته این منابع، سفر الشرع در چارچوب تلاشها برای تقویت همکاریهای دوجانبه بین دمشق و ریاض، بحث در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی مورد علاقه طرفین و همچنین تحولات منطقهای انجام میشود.
از طرفی، منابع سعودی میگویند کنفرانس یادشده که از روز دوشنبه آغاز شده تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان) ادامه خواهد داشت، پیشتر اعلام شد که انتظار میرود حدود هشت هزار نفر از جمله ۴۰ مقام وزارتخانه و ۶۰۰ سخنران به نمایندگی از دولتها، شرکتهای بزرگ و صندوقهای سرمایهگذاری جهانی، در آن شرکت کنند.