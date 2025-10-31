حضور مستند ایرانی در جشنواره لیفت آف گلوبال نتورک

مستند ژن هاژ اثر علیرضا جمالی اخوان به جشنواره لیفت آف گلوبال نتورک انگلستان راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مستند ژن هاژ به‌قلم، تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا جمالی اخوان به دهمین دوره جشنواره بین المللی LiFt-oFF Globl Network لیفت آف گلوبال نتورک انگلستان راه پیدا کرده و بناست با مستندهای دیگر رقابت کند.

جشنواره مورد اشاره، یک شبکه بین المللی فیلم مستقل است که سال ۲۰۱۱ تاسیس شده و هدف آن حمایت از فیلمسازان نوظهور و ارائه فرصت‌های نمایش آثار آنان در سطح جهانی عنوان شده است. بنیانگذاران آن، جیمز بردلی و بن یولمن و مدیر جشنواره نیز ناتالی دنیلز است. این‌جشنواره از ۱تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ در شهر آیور انگلستان برگزار می‌شود. فیلم ژن هاژ هم ۳نوامبر ۲۰۲۵ در شهر آیور اکران خواهد شد.

پس از جشنواره‌های Cineaste international film Festival 2024 هند و 2025 Tracce در ایتالیا، این‌سومین حضور فیلم مورد اشاره در رویدادهای بین‌المللی است.

این‌فیلم مستند درباره یک کودک پنج ساله در یکی از روستاهای اطراف تهران است که در یک خانواده پرجمعیت حضور دارد و از راه جمع‌آوری زباله امورات زندگی را می‌گذراند. روزی برای او حادثه ناگواری پیش می‌آید و ...