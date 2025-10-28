قیمت دام زنده امروز 6 آبان 1404 + جدول

قیمت دام زنده امروز ۶ آبان 1404 اعلام شد. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور، نرخ دام تا لحظه نگارش روند کاهشی داشته است. میانگین قیمت گوسفند در استان‌های مختلف ۳۴۴ هزار تومان و میانگین قیمت گوساله هم از ۳۳۱ هزار تومان به ۳۱۵ هزار تومان رسیده است.

قیمت دام زنده در استان‌های مختلف

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بیشترین قیمت ثبت‌شده برای گوسفند زنده متعلق به استان یزد است که در بازه‌ای بین ۳۶۰ هزار تومان تا ۳۷۰ هزار تومان نوسان دارد. کمترین قیمت گوسفند نیز با بهای ۳۲۰ هزار تومان متعلق به استان فارس است.

قیمت گوساله نیز در برخی استان‌ها افت چشمگیری داشته و در تهران به بهای ۳۳۵ هزار تومان رسیده است. همچنین کمترین نرخ گوساله نیز با بهای ۲۹۰ هزار تومان متعلق به استان چهارمحال و بختیاری است.