رابطه جاستین ترودو و کتی پری وارد فاز علنی شد

نشریه دِهیل در خبری با عنوان؛ «رسمی شد: جاستین ترودو و کتی پری یک زوج هستند» نوشت:

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ این دو روز شنبه در پاریس در حالی که دست در دست هم داشتند، عکس گرفتند. طبق گزارش TMZ، پری که چهل و یکمین سالگرد تولدش را جشن می‌گرفت، با ترودو در یک نمایش کاباره در "کریزی هورس پاریس" (Crazy Horse Paris) شرکت کرد.

پری این هفته تور "لایف‌تایمز" (Lifetimes) خود را در بوداپست، مجارستان؛ کراکوف، لهستان؛ پراگ، جمهوری چک، و مونیخ ادامه می‌دهد. او و اورلاندو بلوم ظاهراً نامزدی خود را در ماه ژوئن لغو کرده بودند.

ترودو که در ماه مارس از سمت خود استعفا داد، در سال ۲۰۲۳ پس از ۱۸ سال زندگی مشترک، از همسر سابق خود، سوفی گرگوار، جدا شد.

نشریه "پیپل" (People)، به نقل از منبعی نزدیک به پری، روز یکشنبه گزارش داد که این ستاره پاپ "انتظار نداشت که به این زودی" پس از پایان نامزدی‌اش عاشق کسی شود، اما ترودو "حس شوخ‌طبعی فوق‌العاده‌ای دارد، جذاب است و با او با احترام رفتار می‌کند. "

این دو در ماه ژوئن در مونترال در حال شام خوردن دیده شدند و TMZ اوایل این ماه عکس‌هایی از این دو را در قایق تفریحی پری در سواحل کالیفرنیا منتشر کرد.

پری مدت‌هاست که از سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده حمایت می‌کند و از معاون رئیس‌جمهور وقت، کامالا هریس، در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ او حمایت کرده بود. ترودو، از اعضای حزب لیبرال میانه‌رو-چپ، با رئیس‌جمهور ترامپ بر سر سیاست‌های تعرفه‌ای و اشاره او به الحاق کانادا اختلاف نظر داشت.