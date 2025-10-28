پس از ماه‌ها تعادل نسبی در معاملات، قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها از خودروهای وارداتی تا مونتاژی و داخلی روند صعودی به خود گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران، فعالان بازار از بازگشت واسطه‌ها خبر می‌دهند؛ نشانه‌ای از اینکه بازار دوباره به تنظیمات پیشین خود بازگشته و فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد در حال گسترش است.

نامشخص بودن واردات و محدودیت عرضه

بررسی‌های پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد برخی مدل‌های وارداتی در هفته‌های اخیر500 میلیون تا یک میلیارد تومان افزایش قیمت داشته‌اند.

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، مبهم بودن وضعیت واردات در سال ۱۴۰۴ را عامل اصلی این جهش می‌داند و به «ایران» می‌گوید: «آمار رسمی از واردات ۲۵ هزار خودرو سخن می‌گوید، اما این خودروها مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته‌اند و عرضه تازه‌ای صورت نگرفته است.»

محدودیت عرضه و رشد تقاضا باعث شده حتی خودروهای داخلی روند صعودی قیمت را تجربه کنند. این کارشناس بازار خودرو همچنین نوسانات ارزی را عامل دوم افزایش قیمت‌ها می‌داند. به گفته او، افزایش نرخ دلار، نسبت عرضه و تقاضا را کاملاً بر هم زده است. حتی با تعدیل نرخ ارز، بازار همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.

سیگنال‌های منفی به بازار

این کارشناس خودرو با اشاره به خودروهای پرتقاضایی مانند پژو ۲۰۷، تارا و دنا، می‌گوید: «فاصله قیمت کارخانه و بازار در این مدل‌ها که رند بازار خودرو هستند همواره قابل توجه بوده و اکنون دوباره در حال گسترش است.» او به کاهش تیراژ عرضه خودروسازان در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرده و آن را سیگنالی منفی برای بازار می‌داند.

رویافروشی یا خالی فروشی؟

اما جذابیت سرمایه‌ای خودرو همچنان پابرجاست. حذف شرط بلوکه پول در فروش‌های اخیر باعث شد موجی از ثبت‌نام‌ها ایجاد شود؛ این نشان می‌دهد مردم با آگاهی از ریسک تحویل طولانی‌مدت، خودرو را به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند حتی کاهش تیراژ تولید و افزایش ریسک تأخیر در تحویل خودرو، مانع ثبت‌نام مردم نشده و آنها حاضرند شانس خود را در خرید خودرو امتحان کنند.

مسیح فرزانه کارشناس بازار، استقبال مردم از این شرایط فروش را گواهی بر سرمایه‌ای باقی ماندن خودرو در ذهن جامعه می‌داند. او این نوع عرضه را «رویافروشی» می‌نامد و توضیح می‌دهد: «برخی خودروسازان با هدف جذب نقدینگی اقدام به فروش‌هایی کرده‌اند که بیشتر شبیه خالی‌فروشی است تا فروش واقعی. با این حال، حضور گسترده مردم در این طرح‌ها نشان می‌دهد که خودرو هنوز کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و خریداران حتی با پذیرش ریسک طولانی‌مدت تحویل، اقدام به ثبت‌نام می‌کنند.»