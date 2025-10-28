En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کیهان، فریبا نادری و گلزار را نشانه گرفت

اگر در فضای مجازی چرخیده باشید حتماً می‌دانید که مصاحبه اخیر یکی از چهره‌ه[فریبا نادری] را دیده‌اید که پرواکنش‌ترین گفت‌وگوهای چند روز گذشته در فضای رسانه‌ای بود.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۳۴
| |
1536 بازدید
|
۶
کیهان، فریبا نادری و گلزار را نشانه گرفت

اگر در فضای مجازی چرخیده باشید حتماً می‌دانید که مصاحبه اخیر یکی از چهره‌ه[فریبا نادری] را دیده‌اید که پرواکنش‌ترین گفت‌وگوهای چند روز گذشته در فضای رسانه‌ای بود. بازیگری که صحبت درباره محل سکونتش در زعفرانیه و مقایسه آن با ونک به نماد تازه‌ای از «فخرفروشی سلبریتی‌ها» تبدیل شد. جمله‌ای که در فضای عمومی جامعه به نمادی از فخرفروشی براساس شکاف طبقاتی تبدیل شد.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این ماجرا از جایی شروع شد که این بازیگر سینما و تلویزیون در مصاحبه‌اش درباره مقایسه سبک زندگی خودش با رفیق همکارش گفت: «ما زعفرانیه‌نشین‌ها برایمان منطقه ونک پایین محسوب می‌شود» و در ادامه با خنده از ماشین و سبک زندگی‌اش حرف زد. 

این در حالی است که این ماجرا، اتفاق تازه‌ای نیست و این جنس از فخرفروشی‌ها حتی به شوخی پیش از این هم از جانب چهره‌ها تکرار شده بود. نمونه آن، پست یکی از بازیگران[محمدرضا گلزار] از ماشین لاکچری‌اش بود که درباره آن گفته بود: «پز نیست، سبک زندگیمه!» همین جمله بعدها به کنایه بارها و بارها نقل دهان اهالی شبکه‌های اجتماعی شد.

همه اینها در حالی است که در مواقع خاصی همین چهره‌ها برای مقاصد خاص ناگهان یاد محرومان می‌افتند و در فضای مجازی برای جلب توجه و لایک برای محرومان پست منتشر می‌کنند. البته که دلسوزی آنها برای محرومان فقط به همان اندازه انتشار یک پست آن هم برای جلب توجه و شنا کردن خلاف جریان آب و در نهایت دیده شدن است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
فریبا نادری محمدرضا گلزار زعفرانیه ونک بالاشهر پایین شهر خبر فوری روزنامه کیهان حمله کیهان
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نوکیسگی؛ زخم تازه بر تن رنج‌کشیده جامعه
حمله کیهان به دولت، فقط یک روز پس از دیدار اعضای کابینه با رهبری
حمله کیهان به سیدمحمدصدر در دفاع از روسیه
فروریزش زمین، یک خودرو را بلعید + عکس
حمله روزنامه کیهان به پژمان بازغی
راز هیجان‌انگیز تنها خیابان برعکس تهران
نظر روزنامه کیهان درباره زمین بازی کرباسچی
حمله کیهان به روحانی: بی‌چشم و رویی غرب را ندیدی؟
روایت کیهان از تخریب بنیاد رئیسی
حمله توپخانه‌ای کیهان علیه ظریف
پست چندش رضا گلزار درمورد خودش+عکس
حمله تند کیهان به ظریف
آتش سوزی یک ساختمان اداری در ونک
واکنش کیهان به اظهارات سخنگوی دولت
انتقاد کیهان از پزشکیان با استناد به آمار سال‌های پیش
حمله ناپسند کیهان به حامیان مذاکره ایران و آمریکا
انتقاد معاون امور زنان درباره طرح نور و واکنش تند روزنامه شریعتمداری
قیمت خانه در بالاشهر، یک ماهه ۹ میلیون بالا رفت!
حمله شدید روزنامه کیهان به جوکر2
میدان ونک سه‌طبقه می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
6
پاسخ
دوران حذف گلزار و نادري رسيده است
انها كه ميدانند به خاطر دارند نادري حامي چه گروهي بود
و گلزار چه حرفهايي زده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
1
پاسخ
حالا خوب است که خودتان هم شفاف سازی می کنید که این کیهان است که در مقابل هرسلیبزیتی می ایستد وهراس از اینکه با این رسانه دشمنی کنند را ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
3
5
پاسخ
تابناک چان
گسترش ندی مطالب کیهان را به شما قول میدم که کسی از آن مطالب مطلع نمیشه
چون کیهان مخاطب نداره
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
1
5
پاسخ
می دونی چی از این باید برایت مهمتر باشه؟
بعضی، همه نه، بعضی از این آدم هایی که بواسطه دفاع از مثلا مدافعین حرم به مال و مکنتی رسیدند چرا در دبی و ترکیه ملک خریدند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
3
پاسخ
شکاف طبقاتی را دولت مهندسی کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
0
پاسخ
به نظر من هیچ کس نباید سینما برود ویا برای فیلم های ایرانی پشیزی خرج کند تا امثال این آدمها به غلط کردن بیافتند .
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۷ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005blq
tabnak.ir/005blq