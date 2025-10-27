En
حماس، مدیریت غزه را به این مرد واگذار کرد

در پی موافقت «حماس» با واگذاری مدیریت نوار غزه به کمیته تکنوکرات‌های فلسطینی، رئیس شبکه سازمان‌های مردم نهاد غزه اعلام کرد که برای ریاست این کمیته آمادگی دارد.
حماس، مدیریت غزه را به این مرد واگذار کرد

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، «امجد الشوا» اعلام کرده است که آماده پذیرش این مسوولیت است، به شرط  آنکه در مورد انتخاب او توافق شود.

الشوا درباره این توافق توضیح داده که کار کمیته مذکور، نیازمند «توافق ملی، عربی و بین‌المللی» است و در عین حال باید همراهی دولت خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین را نیز داشته باشد چرا که بازسازی غزه چنان هزینه هنگفتی دارد که این کمیته به تنهایی از عهده آن برنمی آید. 

همزمان یک مقام اسرائیلی به العربیه گفت که اسرائیل نامزدی الشوا برای ریاست کمیته تکنوکرات‌های غزه را وتو نخواهد کرد و یادآور شد که اختیارات این کمیته «صرفاً در حوزه امور مدنی» خواهد بود.

نداف کرمانی
گفته می شود حماس و دولت خودگردان فلسطین بر سر نامزدی الشوا برای ریاست این کمیته که قرار است اداره نوار غزه را بر عهده گیرد، به توافق رسیده‌اند.

این توافق پس از نشست‌هایی در قاهره با مشارکت دستگاه اطلاعاتی مصر حاصل شده با این حال، نهایی شدن انتصاب الشوا منوط به تصمیم دولت آمریکا است.

الشوا کیست؟

 امجد الشوا، ۵۴ سال دارد و یک فعال برجستهٔ انسانی و حقوق بشری در زمینهٔ کار اجتماعی و توسعهٔ پایدار است. او در شهر غزه، فلسطین به دنیا آمد و از شخصیت‌های تأثیرگذار در دفاع از حقوق بشر به‌شمار می‌رود. وی سهم مهمی در تقویت نهاد‌های مدنی و فعالیت‌های اجتماعی در فلسطین داشته است.

او کارشناسی ارشد در رشتهٔ مطالعات آمریکایی از دانشگاه قدس است و در عیم حال مدرس رسمی در زمینه‌های رسانه، حمایت‌گری (Advocacy) و حل منازعه است و بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارکنان سازمان‌های غیردولتی در فلسطین و سایر کشورها را آموزش داده است. وی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی متعددی برای توانمندسازی مدافعان حقوق بشر برگزار کرده است. 

