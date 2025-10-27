ترامپ باز هم به سوی کره شمالی دست دوستی دراز کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ امروز دوشنبه تأکید کرد که مایل است در سفر جاری خود به آسیا با رئیس کره شمالی «کیم جونگ اون» دیدار کند.
ترامپ با بیان اینکه «رابطه خوبی» با کیم دارد گفت که دوست دارد در جریان سفرش به آسیا برای دیدار با او به کره شمالی برود.
ترامپ در سالهای گذشته علیرغم ناکامی در رسیدن به توافق با کره شمالی برای محدود کردن برنامه هستهای و موشکی این کشور همواره با لحنی نرم درباره کیم جونگ اون سخن گفته است.
او بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ سه بار با رئیس کره شمالی دیدار کرد، اما گزارشها نشان میدهند پیونگیانگ از زمان آخرین دیدار کیم و ترامپ دستکم ۱۴۰ آزمایش موشکی انجام داده است.
رئیس کره شمالی هم امروز برای دیدار با ترامپ اعلام آمادگی کرد اما تأکید کرد که واشنگتن باید «درخواست مضحک» خود مبنی بر دست کشیدن پیونگیانگ از سلاحهای هستهای را کنار بگذارد.