En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتصاب‌های جدید در باشگاه پرسپولیس

سرپرست روابط عمومی و دبیر کمیته اطلاع‌رسانی باشگاه پرسپولیس منصوب شدند.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۶۶
| |
2603 بازدید
|
۱

انتصاب‌های جدید در باشگاه پرسپولیس

به گزارش تابناک، با توجه به تغییر ساختار رسانه‌ای باشگاه و با هدف تحول در شیوه و کیفیت اطلاع‌رسانی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس در حکمی علی بازگشا را به عنوان دبیر کمیته اطلاع‌رسانی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

بازگشا از فعالان باسابقه حوزه رسانه و روابط‌عمومی است و در سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف رسانه‌ای فعالیت داشته است.

با حکم سرپرست مدیرعاملی باشگاه، حامد وفایی به‌عنوان سرپرست روابط عمومی باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

حامد وفایی از خبرنگاران و فعالان باسابقه رسانه‌های ورزشی کشور است که پیش از این در چند مقطع با باشگاه پرسپولیس همکاری داشته و تجربه ارزشمندی در مدیریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی ورزشی دارد.

همچنین حامد تهرانی علوی با حکم سرپرست مدیرعاملی باشگاه، به‌عنوان سرپرست تلویزیون اینترنتی پرسپولیس منصوب شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس انتصاب روابط عمومی اطلاع رسانی انتصاب جدید حامد وفایی خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پایان رسمی حضور وحید هاشمیان در پرسپولیس
عکس: استوری خداحافظی سخنگوی پرسپولیس
مشکل پرسپولیس برای فسخ قرارداد هاشمیان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
2
پاسخ
اینا فامیل کی هستن؟یا کی معرفی کرده؟؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۵ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۶۴ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۶۰ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bkk
tabnak.ir/005bkk