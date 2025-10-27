واکنش هواداران پرسپولیس به درخواست ۵۰ میلیاردی وحید هاشمیان

باشگاه پرسپولیس بدون توافق با وحید هاشمیان قرارداد این مربی را فسخ کرده و حالا سرمربی سابق سرخپوشان باتوجه به برکناری خواهان تمام مبلغ قراردادش شده است.
به گزارش تابناک، وحید هاشمیان پس از ۸ هفته از سرمربیگری پرسپولیس برکنار شد؛ او با سرخپوشان تهرانی در ۸ مسابقه ۲ برد کسب کرد، ۵ تساوی و یک شکست که حاصل آن ۱۱ امتیاز شد که فاصلهاش با تیم صدرنشین لیگ که ۱۳ امتیاز دارد، ۲ امتیاز بود.
با این حال مدیران باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفتند برای تغییر شرایط، وحید هاشمیان را برکنار کنند و با اوسمار ویرا به توافق رسیدهاند. با این حال برای ثبت قرارداد ویرا و دریافت کارت مربیگری او از سازمان لیگ نیاز است که ابتدا اقاله قرارداد با وحید هاشمیان را به صورت رسمی به سازمان لیگ ارائه کنند.
حالا خبر آمده که هاشمیان در جلسه با مدیران باشگاه پرسپولیس برای فسخ قراردادش شرکت نکرده و آنها به صورت یک طرفه این اقدام را انجام دادهاند. یکی از سایتهای ورزشی هم سعی کرده شرایط را طوری جلوه دهد که هاشمیان کار عجیبی کرده و خواهان تمام مبلغ قراردادش شده که ۵۰ میلیارد تومان است، در حالی که طبق قوانین فیفا هم در صورت فسخ یک طرفه قرارداد، کارفرما موظف به پرداخت تمامی مبلغ قرارداد است.
خبرها در این خصوص به شکلی تنظیم شده که هواداران پرسپولیس بدرقه تلخی را برای هاشمیان رقم بزنند و چند بار در این خبرها اشاره شده که هاشمیان برخلاف رویه اخلاقی خودش خواهان ۵۰ میلیارد شده و به پرسپولیس شوک وارد کرده است. اما جالب است که مخاطبان این خبرها که احتمالاً از میان هواداران پرسپولیس هم هستند، چنین اعتقادی ندارند و برعکس رفتار مدیران پرسپولیس را به چالش کشیدهاند. بخشی از نظرات کاربران در واکنش به این اتفاق را در ادامه بخوانید:
این بخشی از واکنشهاست که نشان میدهد تعدادی از هواداران چندان هم با درخواست هاشمیان مخالفتی ندارند و از قضا رفتار او را درست تلقی کردهاند. در نهایت هم باید مشخص شود که شکل اقاله قرارداد باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان چگونه خواهد بود و آیا آنها حاضر به پرداخت تمام مبلغ قرارداد او میشوند یا ممکن است پرونده دیگری برای پرسپولیس باز شود.