واکنش هواداران پرسپولیس به درخواست ۵۰ میلیاردی وحید هاشمیان

واکنش‌ها به درخواست ۵۰ میلیاردی وحید هاشمیان از باشگاه پرسپولیس باتوجه به برکناری‌اش جالب توجه است و بسیاری حق را به او داده‌اند.

باشگاه پرسپولیس بدون توافق با وحید هاشمیان قرارداد این مربی را فسخ کرده و حالا سرمربی سابق سرخپوشان باتوجه به برکناری خواهان تمام مبلغ قراردادش شده است.

به گزارش تابناک، وحید هاشمیان پس از ۸ هفته از سرمربیگری پرسپولیس برکنار شد؛ او با سرخپوشان تهرانی در ۸ مسابقه ۲ برد کسب کرد، ۵ تساوی و یک شکست که حاصل آن ۱۱ امتیاز شد که فاصله‌اش با تیم صدرنشین لیگ که ۱۳ امتیاز دارد، ۲ امتیاز بود.

با این حال مدیران باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفتند برای تغییر شرایط، وحید هاشمیان را برکنار کنند و با اوسمار ویرا به توافق رسیده‌اند. با این حال برای ثبت قرارداد ویرا و دریافت کارت مربیگری او از سازمان لیگ نیاز است که ابتدا اقاله قرارداد با وحید هاشمیان را به صورت رسمی به سازمان لیگ ارائه کنند.

حالا خبر آمده که هاشمیان در جلسه با مدیران باشگاه پرسپولیس برای فسخ قراردادش شرکت نکرده و آنها به صورت یک طرفه این اقدام را انجام داده‌اند. یکی از سایت‌های ورزشی هم سعی کرده شرایط را طوری جلوه دهد که هاشمیان کار عجیبی کرده و خواهان تمام مبلغ قراردادش شده که ۵۰ میلیارد تومان است، در حالی که طبق قوانین فیفا هم در صورت فسخ یک طرفه قرارداد، کارفرما موظف به پرداخت تمامی مبلغ قرارداد است.

خبرها در این خصوص به شکلی تنظیم شده که هواداران پرسپولیس بدرقه تلخی را برای هاشمیان رقم بزنند و چند بار در این خبرها اشاره شده که هاشمیان برخلاف رویه اخلاقی خودش خواهان ۵۰ میلیارد شده و به پرسپولیس شوک وارد کرده است. اما جالب است که مخاطبان این خبرها که احتمالاً از میان هواداران پرسپولیس هم هستند، چنین اعتقادی ندارند و برعکس رفتار مدیران پرسپولیس را به چالش کشیده‌اند. بخشی از نظرات کاربران در واکنش به این اتفاق را در ادامه بخوانید:

نوش جونش بهش میرسه

جونم وحید . حقشه . باید بدن

آفرین حقته بگیر. تایادبگیرن این برخورد نکنن باهیچوقت. پرسپولیسی. اما رفتارشون ازفوش بدتربود. بچسب به حقت

هر خبر دیگری جز این شوک بزرگی می بود. کاملا طبیعی و حق با پیشکسوت جنتلمن پاسه

نوش آقا وحید

مربی که با صدر ۳ امتیاز فاصله داره میندازن بیرون میشه این. مربی بدیم میاد میگه من تیم نبستم یک سال تیمو می فرسته ته جدول. وحید باید فعلا میموند. حقته بگیر کوتاه نیا لطفا

فرد حرفه ای قرارداد حرفه ای. حقشه نوش جونش. تا آخرین لحظه تو قراردادش کوتاهی نکرد پس باید طبق قرارداد دستمزدشو بگیره

دمش گرم خدایی حال کردم باش، تا این مدیران هستند باید این روش برخوردها هم باشه

اینم از دسته گلای آقای درویش ، میخواست هزینه سرمربی درست حسابی نکنه دوبار دوبار هزینه میده

وحید داره شوک را با شوک جواب میده. البته شوک به مدیران نه پرسپولیس و هواداران.

حالا این همه خارجی ها خوردن و بردن یه بار هم به یه هموطن برسه چه ایرادی داره

وقتی با شعار ۴ تا لیدر فضای مجازی دنبال تعغیر مربی میرین نتیجه میشه این. در ضمن مگه الان اختلاف امتیاز چقدره؟

همین هاشمیان رو نگه دارید دیگه، اسمارم بذارید دستیارش ازش مربیگری یاد بگیره

تا درس عبرتی بشه برای تیم‌ها که بدون فکر مربی انتخاب و عوض نکنند

نمیشه یک طرفه قضاوت کرد.. باید منتظر موند و صحبتها و دلایل خود هاشمیان را هم دید و شنید.

حقشه منم بودم با این رفتاری که مدیران انجام دادن همین کارو انجام میدادم

این بخشی از واکنش‌هاست که نشان می‌دهد تعدادی از هواداران چندان هم با درخواست هاشمیان مخالفتی ندارند و از قضا رفتار او را درست تلقی کرده‌اند. در نهایت هم باید مشخص شود که شکل اقاله قرارداد باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان چگونه خواهد بود و آیا آنها حاضر به پرداخت تمام مبلغ قرارداد او می‌شوند یا ممکن است پرونده دیگری برای پرسپولیس باز شود.