En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تکواندوی ایران روی دور ناکامی؛ ۹ نفر و یک مدال تا روز چهارم

روز چهارم مسابقات جهانی تکواندو هم برای ایران بدون مدال دنبال شد و این در حالی است که سه فینالیست المپیکی ایران در این رقابت‌ها حذف شدند.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۵۶
| |
766 بازدید
|
۱

تکواندوی روی دور ناکامی؛ ۹ نفر و یک مدال تا روز چهارم

با حذف مهران برخورداری، کاپیتان تیم ملی تکواندوی مردان ایران از رقابت‌های قهرمانی جهانی حالا هر سه فینالیست ایرانی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، بدون مدال صحنه جهانی را ترک کردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در شهر ووشی چین ادامه دارد و در روز چهارم این رقابت‌ها، نمایندگان ایران در دو وزن به میدان رفتند اما در نهایت بدون کسب مدال از گردونه مسابقات کنار رفتند.

در بخش زنان و در وزن ۴۶- کیلوگرم، سعیده نصیری در نخستین مبارزه خود برابر داکستا از تیمور شرقی با نتایج قاطع ۴ بر صفر و ۶ بر صفر پیروز شد. او در دومین دیدار نیز با حساب ۵ بر صفر و ۲-۲ از سد حریف خود گذشت و به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد. با این حال نصیری در این مرحله مقابل جایز باست، تکواندوکار کاستاریکایی‌الاصل که با پرچم فدراسیون جهانی (WT) مبارزه می‌کرد، در دو راند پیاپی و با نتایج ۳ بر ۲ و ۹ بر ۶ شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

در بخش مردان و در وزن ۸۰- کیلوگرم، مهران برخورداری کاپیتان تیم ملی و دارنده مدال نقره المپیک پاریس، رقابت‌های خود را با بردی قاطع آغاز کرد. او ابتدا با نتایج ۱۴ بر ۲ و ۱۲ بر صفر بابو از موریس را شکست داد و سپس در دو راند ۵ بر صفر و ۸ بر صفر از سد مارتینهو از پرتغال گذشت تا راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود.

برخورداری در این مرحله با وجود مبارزه‌ای نزدیک موفق شد با نتیجه ۲ بر یک برابر جسوربیک جیسانوف از ازبکستان پیروز شود؛ اما در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل کیوژانگ ژیانگ از چین در دو راند متوالی با نتایج ۲-۲ و ۸ بر ۷ شکست خورد و از رسیدن به مراحل بالاتر و دستیابی به مدال بازماند.

به این ترتیب، برخورداری نیز همانند آرین سلیمی و ناهید کیانی، دو فینالیست ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس که مدال‌های طلا و نقره کسب کرده بودند، در این رقابت‌ها ناکام ماند تا کار تیم ملی تکواندو در روز چهارم مسابقات جهانی بدون دستاورد قابل‌توجهی خاتمه یابد. تاکنون ۹ تکواندوکار ایران در این رقابت‌ها به میدان رفته‌اند که حاصل آن یک مدال نقره توسط مهدی حاج موسایی و حذف ۸ تکواندوکار دیگر ایران بوده است.

ایران در روزهای آتی ۶ تکواندوکار خواهد داشت که روی شیاپچانگ می‌روند و برنامه رقابت‌های آنها به شرح زیر است:

  • سه‌شنبه، ۶ آبان ماه - روز پنجم: محمدصادق دهقانی (۶۸-) و نسترن ولی‌زاده (۶۷-)
  • چهارشنبه، ۷ آبان ماه - روز ششم: ابوالفضل زندی (۵۸-) و کوثر اساسه (۶۲-)
  • پنجشنبه، ۸ آبان ماه - روز هفتم: مبینا نعمت‌زاده (۵۳-) و امیرسینا بختیاری (۷۴-)
اشتراک گذاری
برچسب ها
تکواندو مهران برخورداری هادی ساعی آرین سلیمی ناهید کیانی تیم ملی تکواندو
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پدر و مادرها روی شیاپچانگ؛ زمان مرزبندی هادی ساعی با والدین تکواندوکار
از «باید ببازی» کشتی تا «بلند نشو» در تکواندو/ طلای ایران را داور سوزاند یا افلاکی؟ + فیلم
آزمون استراتژیک تکواندو در ووشی با افلاکی و ساعی؛ سکوی جهانی مسیر راهیابی به المپیک لس‌آنجلس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پاسخ
وقتی پول بی حساب برای یک مدال المپیک میدی این میشه. برخلاف اغلب رشته ها با توجه به نوع سهمیه بندی و تعداد محدود نفرات سطح تکواندو المپیک از جهانی پایین تره. در تنیس هم سطح المپیک از سطح گرنداسلمها پایین تره.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۸ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۷ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۵ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005bka
tabnak.ir/005bka