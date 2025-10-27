سفیر چین در تهران در نشست خبری با اشاره به توضیحاتی درباره روابط ایران و چین گفت: می‌خواهم تأکید کنم که چین همواره با تحریم‌های یک‌جانبه مخالفت می‌کند. انجام همکاری عادی میان همه کشورها با ایران، عادلانه و منطقی است. اگر منافع قانونی طرف چینی آسیب ببیند، بی‌شک اقدامات لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

به گزارش تابناک، زونگ پی وو، سفیر چین در ایران در نشست خبری امروز، پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴، گفت: بسیار خوشحال هستم که فرصت دارم با دوستان جدید و قدیم ایرانی در رسانه‌ها ملاقات کنم. همه شما علاقه زیادی به توسعه روابط چین و ایران دارید.

وی ادامه داد: امروز توضیحاتی در خصوص روابط ایران و چین به شما اعلام می‌کنم. بیستمین کنگره حزب کمونیست چین امروز برگزار شد و می‌خواهم در این خصوص با شما صحبت کنم. در بُعد عمومی، پیشنهادی برای برنامه پنج‌ساله چین تنظیم شد که شامل نوسازی به سبک چینی است. تحقق مدرن‌سازی به سبک چینی نیاز به تلاش بی‌وقفه دارد.

سفیر چین در ایران گفت: دوره چهاردهمین برنامه پنج‌ساله، دوره‌ای بسیار مهم است. این نخستین برنامه پنج‌ساله سوسیالیستی برای نوسازی به سبک چین است که روندی فوق‌العاده دارد.

وی ادامه داد: کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که با محوریت شی جین‌پینگ و همراهی مردم چین با صدمات ناشی از کرونا مقابله کرده است، دستاوردهای جدید کشور را تنظیم کرده‌اند. تنظیم پیشنهادات برنامه پنج‌ساله پانزدهم نیازی برای تحقق مدرن‌سازی به سبک چینی و ضرورتی برای تغییرات پیچیده است که به برنامه‌ای راهبردی برای رقابت شدید جهانی نیاز دارد. هدف آن، توسعه با کیفیت بالا است.

سفیر چین در ایران گفت: هدف، تحقق مدرن‌سازی سوسیالیستی است. این نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور با ویژگی برنامه پنج‌ساله، پنجره‌ای برای درک مدیریت به سبک چینی است که روند ترویج مدرن‌سازی برای کشورهای در حال توسعه را با یک الگوی چینی ارائه می‌دهد. از نظر اصولی، وقتی چین کشور خود را توسعه می‌دهد، این سیگنال را می‌دهد که فرصت توسعه خود را با سایر کشورها در میان خواهد گذاشت. در این دوره از نشست، هم اهداف اصلی برای توسعه در برنامه پنج‌ساله مطرح شد، هم ابتکارات خوداتکایی در علوم و فناوری، و هم بهبود قابل توجه در خودکفایی.

وی ادامه داد: بر مبنای این دستاوردها، برای پنج سال آینده تلاش می‌کنیم تا تا سال ۲۰۳۵ قدرت اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش دهیم و به جهشی بزرگ جهانی دست یابیم تا معیشت مردم را بهبود ببخشیم. توسعه چین از جهان جدا نمی‌شود و توسعه جهان نیز از چین جدا نخواهد بود. طرف چینی از مزایای بازار خود استفاده می‌کند تا دیگر کشورها نیز از این فرصت بهره‌مند شوند. چین به‌صورت پایدار تحقیقات سیستمی را ادامه می‌دهد و مدل درِ باز را گسترش می‌دهد و فضای همکاری مشترک را افزایش خواهد داد.

سفیر چین در ایران گفت: این برنامه‌ریزی‌ها به‌طور کامل امکان گسترش درهای باز را فراهم می‌کند. در نهایت، از نظر اهداف اصلی توسعه اقتصادی چین در مدت پنج‌ساله، اقداماتی همچون تحکیم بنیاد معیشت مردم، افزایش کیفیت زندگی از طریق ساخت‌وساز فراگیر و ارتقای خدمات عمومی انجام می‌شود. همچنین اشتغال کافی ترویج خواهد شد، آموزش مطلوب مردم گسترش می‌یابد و چین سالم‌تری ساخته خواهد شد. این اقدامات، توسعه با کیفیت بالا را ترویج کرده و ثبات توسعه را تضمین می‌کند.

وی تصریح کرد: چین همچنان توسعه فناورانه و نوآوری‌محور را تقویت می‌کند، نوآوری علمی را ترویج می‌دهد، توسعه آموزش را به‌صورت جامع گسترش می‌دهد و چین مدرن را ارتقا می‌دهد. کشور ما به‌طور ثابت توسعه سبز و کم‌کربن را دنبال می‌کند تا در مدیریت تغییرات اقلیمی جهانی نقش بیشتری ایفا کند. در سال‌های اخیر، کشور در زمینه‌های مختلف به دستاوردهای قابل‌توجهی دست یافته است و چین در دوره پنج‌ساله آتی از مزایای نظام سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی بهره خواهد برد. در مرحله آینده، طرف‌های چینی و ایرانی تمایل دارند با همکاری متقابل، توافقات سران دو کشور را اجرایی کرده و به توافقات برد-برد پایبند بمانند تا سعادت مردم دو کشور تحقق یابد.

سفیر چین درباره دیدار خود با علی‌اکبر ولایتی و سیاست خارجی چین در برنامه پنج‌ساله توسعه گفت: می‌خواهم تأکید کنم که در برنامه پنج‌ساله، پیشنهادهایی درباره ساخت جامعه بشری با سرنوشت مشترک مطرح شده است. من معتقدم دو کشور ایران و چین در ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک مواضع مشترکی دارند. برای این موضوع، چهار ابتکار مهم از سوی رئیس‌جمهور چین مطرح شده است.

وی ادامه داد: ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی، و ابتکار حکمرانی جهانی از جمله این ابتکارات مهم هستند که در جامعه بین‌المللی نیز مورد استقبال قرار گرفته‌اند. در ایران نیز این ابتکارات مورد موافقت‌های فراوانی واقع شده است. در دیدار آقای پزشکیان با رئیس‌جمهور چین، از این چهار ابتکار مدیریت جهانی حمایت شد. دیروز با آقای ولایتی دیدار کردم و همواره از خرد ایشان بهره می‌برم. در دیدار دیروز، ایشان فرمودند که وضعیت فعلی بسیار شبیه به صد سال گذشته است و نظرشان با ما مشترک است. در این تغییرات بزرگ، ویژگی مهمی وجود دارد: قدرت یک‌جانبه‌گرایی همچنان حاضر است و جامعه جهانی در برابر این هژمونی مقاومت می‌کند و می‌دانیم که در نهایت به بن‌بست خواهد رسید. این تغییرات بزرگ در قرن اخیر یک ویژگی دارد و آن، تمایل به چندجانبه‌گرایی است. هم چین و هم ایران با چندجانبه‌گرایی موافق هستند و آن را اجرا می‌کنند و امیدواریم نظمی بهتر در جهان ایجاد شود. ما با ایران مواضع مشترکی داریم.

زونگ پی‌وو درباره خرید نفت از ایران در راستای چندجانبه‌گرایی گفت: اگر به جامعه جهانی نگاه کنیم، یک مدل چندجانبه‌گرایی در برابر جریان‌های مخرب قرار دارد. برخی کشورها، مانند آمریکا، زنجیره‌های جهانی را قطع کرده و آسیب می‌زنند؛ اما چین از چندجانبه‌گرایی و اقتصاد جهانی حمایت می‌کند. جهان نیازمند چندقطبی‌سازی و اقتصاد جهانی فراگیر است. طرف چینی به‌صورت محکم از جهانی‌شدن اقتصاد حمایت می‌کند و توسعه خود را ترویج می‌دهد و فرصت‌های توسعه را با همه کشورها به اشتراک می‌گذارد. اقدامات چین برای ترویج جهانی‌شدن فهرستی بلند دارد. چین همچنان سیاست درِ باز با کیفیت بالا را دنبال می‌کند و محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع تولیدی را برمی‌دارد. همچنین، کشورهای در حال توسعه از تعرفه صفر بهره‌مند شده‌اند و این اقدامات با استقبال گسترده کشورهای جهان مواجه شده است.

وی گفت: در چهارمین برنامه پنج‌ساله، چین بر توسعه با کیفیت بالا پافشاری کرده و به دستاوردهای بزرگی رسیده است. در این زمینه می‌توان داده‌های زیادی را به اشتراک گذاشت. در این مدت، تولید ناخالص داخلی (GDP) چین از ۱۳۰ تریلیون عبور کرده و صنایع تجدیدناپذیر به جهش بزرگی دست یافته‌اند. چین از «کارخانه جهانی» به «مرکز نوآوری جهانی» تبدیل شده است.

سفیر چین گفت: چین رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی را تجربه کرده که این، دستاوردی بزرگ در میان اقتصادهای جهانی محسوب می‌شود. در برنامه پنج‌ساله جدید، اعتماد کافی وجود دارد و این ناشی از نظام بازار و مدل سوسیالیستی چین است. مزایای بازار عظیمی مانند چین، فرصت‌های مصرفی گسترده‌ای دارد و می‌تواند بازاری برای دیگر کشورها باشد.

وی در خصوص جنگ تعرفه‌های آمریکا عنوان کرد: تأکید می‌کنم از نظر سیاست خارجی، چین پایبند به ایجاد سرنوشت مشترک جهانی است و همچنان بر منافع مشترک تأکید می‌کند. چین تمایل دارد فرصت‌های مشترک را با ایران به اشتراک بگذارد. در این پنج‌ساله جدید، چین از توسعه جهانی حمایت می‌کند و «سبک چینی»، برنامه‌ای برای توسعه بشریت است. رئیس‌جمهور ما مفهوم بسیار مهمی درباره جامعه بشری با سرنوشت مشترک مطرح کرده‌اند که این ابتکار، نشان‌دهنده باور اعضای حزب کمونیست چین است.

سفیر چین گفت: طرف‌های چینی تمایل دارند با همه کشورها از جمله ایران، ارتباط خود را تقویت کرده و جامعه بشری با سرنوشت مشترک را ترویج کنند. در مورد جنگ تعرفه‌ها تأکید می‌کنم که جهان در حال تحولات بزرگی است و ما باید فعلاً در همین مسیر بمانیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم. یک‌جانبه‌گرایی تنها به ثبات زنجیره تأمین جهانی ضربه می‌زند و تأثیری منفی بر توسعه اقتصاد جهانی می‌گذارد. مواضع چین در این مسئله آشکار است: جنگ تجاری به نفع هیچ‌کس نیست. چین و آمریکا باید بر مبنای اصول بین‌المللی، مسائل را حل‌وفصل کنند.

زونگ پی‌وو درباره نامه روسیه، چین و ایران به سازمان ملل در خصوص غیرقانونی بودن فعال‌سازی «اسنپ‌بک» گفت: طرف چینی تأکید دارد که حل‌وفصل مسئله ایران از طریق دیپلماتیک تنها گزینه ممکن است و باید از این مسیر دنبال شود. ما با تحریم‌ها و فشارها مخالفت می‌کنیم. آنها اصرار داشتند اسنپ‌بک را فعال کنند که اصلاً سازنده نیست و حل‌وفصل مسئله هسته‌ای ایران به‌صورت دیپلماتیک را به تعویق می‌اندازد. طرف چینی از آمریکا و اروپایی‌ها می‌خواهد حسن نیت خود را نشان دهند و مسئله هسته‌ای ایران را به مسیر دیپلماتیک بازگردانند و از افزایش تنش جلوگیری کنند. طرف چینی همچنان بر مواضع برابر خود تأکید دارد و راه‌حل سازنده‌ای را بر اساس منافع و منطق طرفین در نظر می‌گیرد. ما تمایل داریم ارتباطات خود با طرف ایرانی را حفظ کنیم.

وی گفت: در مورد استفاده فرامرزی از رمزارز دیجیتال، بانک مرکزی چین سه سکوی پرداخت دیجیتال فرامرزی، سکوی بلاک‌چین و سکوی سرمایه دیجیتال را معرفی کرده است که به تجارت‌های فرامرزی کمک می‌کنند. طرف چینی همچنان در حال تقویت زیرساخت‌های بلاک‌چینی فرامرزی است و برای سیستم پرداخت فرامرزی و بین‌المللی، بستری مناسب فراهم خواهد کرد.