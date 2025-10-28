بعید است در ۱۰ سال اخیر که کسب و کارهای اینترنتی رونق گرفته، با خریدهای اینترنتی سر و کار نداشته باشید و احتمالاً با مشکلاتی هم مواجه شدید، اما شرایط گاهی بغرنج‌تر از یک مشکل کوچک است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وقت کم است؛ کم مانند پولی که به سختی به دست می‌آید و به راحتی هزینه می‌شود. زندگی‌ها سرعت زیادی گرفته و مشغله‌ها هم بیشتر شده است. برای فرار از ترافیک و صرفه‌جویی در وقت، حالا خیلی‌ها رو به خریدهای اینترنتی آورده‌اند. از خرید سوپرمارکتی گرفته تا غذا، لباس، طلا و بلیت قطار و هواپیما. حالا کمتر کسی را پیدا می‌کنید که با فضای خریدهای اینترنتی آشنا نباشد، اما این خریدها گاهی چالش‌هایی هم دارد. چالشی که حالا یکی از مشتریان شرکت فلایتیو با آن مواجه شده و اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار تابناک قرار داده است.

طبیعی است اگر شما از جای ناشناسی اقدام به خرید اینترنتی کنید، باید ریسک از دست رفتن پول‌تان را هم به جان بخرید. البته عمدتاً این مسائل شکل کلاهبرداری دارد که مربوط به درگاه‌های قلابی یا آنلاین شاپ‌های بدون مجوزی می‌شود که در فضای مجازی مشغول هستند که در این زمینه هم بارها هشدار داده شده و حتماً روی موبایل‌تان پیامک‌های هشدار دریافت کرده‌اید. با این حال، چنین روشی مربوط به شرکت‌های رسمی نمی‌شود؛ آن هم شرکت‌هایی که گاهی مدعیان بزرگی هستند که اینجا فلایتیو یکی از آنهاست که در بخشی از توضیح فعالیتش نوشته: «ما تصمیم گرفتیم پیش از هر چیزی، اول به خواسته‌ها و رضایت مشتری‌هایمان توجه کنیم.» اما انگار این خواسته چندان مورد توجه این شرکت نیست.

وقتی شما با شرکت‌های رسمی طرف هستید که به سیستم بانکی کشور هم متصل هستند و البته مجوزهای لازم را هم دارند، به راحتی اعتماد می‌کنید. بعید است در ۱۰ سال اخیر که کسب و کارهای اینترنتی رونق گرفته، با خریدهای اینترنتی سر و کار نداشته باشید و احتمالاً با مشکلاتی هم مواجه شدید، اما شرایط گاهی بغرنج‌تر از یک مشکل کوچک است. مانند اتفاقی که اخیراً یکی از مخاطبان تابناک با آن مواجه شده و مسئله را با مدارک مربوطه در اختیار خبرنگار اقتصادی ما قرار داده است.

مدارک مربوطه نشان می‌دهد که یکی از مشتریان سایت بلیت‌فروشی فلایتیو، ۲۲ مهرماه قصد خرید بلیتی به مبلغ ۱۸ میلیون ۹۰۰ هزار تومان را داشته که پس از متصل شدن به درگاه پرداخت، مبلغ از حساب کسر می‌شود، اما خرید ناموفق تلقی شده است. باتوجه به زمان کم باقی مانده برای تهیه بلیت پرواز، این اقدام برای دومین بار صورت می‌گیرد که بازهم پول از حساب کسر شده، اما بلیتی صادر نمی‌شود که مسافر مربوطه مجبور شده از سایت دیگری بلیت خود را تهیه کند.

پس از پیگیری از سیستم بانکی و درگاه پرداخت، اعلام شده که پول به حساب مقصد رفته است؛ یعنی فلایتیو پول را دریافت کرده، اما بلیتی برای مسافر صادر نمی‌کند و این اقدام دو مرتبه تکرار شده که مبلغی حدود ۳۸ میلیون تومان از حساب مشتری کسر می‌شود. پس از ۲۴ ساعت و پیگیری‌های مشتری از پشتیبانی فلایتیو به او پاسخ داده می‌شود که پول به حساب این شرکت واریز شده و درخواست استرداد وجه از سوی مشتری داده می‌شود. با این حال پس از گذشت ۴۸ ساعت مبلغ عودت داده نمی‌شود و در تماس بعدی، پشتیبانی این شرکت اعلام کرده عودت وجه یک ماه زمان می‌برد!

البته که مسئله مورد قبول مشتری واقع نشده که او در این خصوص به تابناک گفته است: «من نسبت به این پاسخ دهی فلایتیو که عودت وجه یک ماه زمان می‌برد، اعتراض کردم. حتی این موضوع به ذهنم رسید که شاید شرکت‌شان یک سپرده بانکی دارد و برای سررسید سپرده و دریافت سود پول، مبالغ درخواستی مشتریان برای استرداد را تا تاریخ سپرده در حساب‌شان نگه می‌دارند و این موضوع را هم به تیم پشتیبانی منتقل کردم و از آنها پرسیدم، ما پاسخی دریافت نکردم.»

با این حال پس از سومین تماس مشتری با شرکت فلایتیو و گذشت پنج روز از خروج پول از حسابش و دریافت پول توسط مقصد، بازهم پاسخ مشخصی در خصوص زمان استرداد وجه داده نمی‌شود. این مشتری در این خصوص به تابناک گفت: «از شدت عصبانیت صدای خودم را هم بالا بردم و در نظرسنجی پایان تماس هم که تلفن گویا بود، شکایت خودم و نارضایتی‌ام را مطرح کردم، اما هیچ کسی از این شرکت برای جلب رضایت من به عنوان مشتری قدمی برنداشت و اقدامی صورت نگرفت. البته من هم در طول هفته باز موضوع را پیگیری کردم و یکی دیگر از اعضای این شرکت در پشتیبانی اعلام کرد تا آخر هفته که مصادف با آخر مهرماه است، پول شما واریز می‌شود که بازهم این اتفاق رخ نداد. حالا هم پشیمان شدم از اینکه اصلاً سایت فلایتیو را برای خرید بلیت انتخاب کردم.»

توضیحات این مشتری که با تابناک صحبت کرده، بسیار عجیب است و انگار وضعیت خریدهای اینترنتی به سمت‌های عجیب و غریبی می‌رود؛ شرکت‌هایی که برای مشتریان خود چالش‌هایی را ایجاد می‌کنند که از کرده خود پشیمان شود. بیش از یک دهه از فعالیت فروشگاه‌ها و خدمات اینترنتی در ایران می‌گذرد و چنین شرایطی توجیهی ندارد. در بیشتر فروشگاه‌های اینترنتی یا حتی درگاه‌های بانکی، اگر اشتباهی چه از جانب مشتری یا چه از جانب پذیرنده رخ بدهد، معمولاً تا ۷۲ ساعت پول به حساب مشتری باز می‌گردد، اما تا زمان نگارش این گزارش ۲ هفته از ماجرا گذشته و شرکت فلایتو هنوز حاضر نشده پولی را که از حساب مشتری برداشت کرده و بابت آن خدماتی ارائه نکرده است، پس بدهد. نه بلیتی صادر شده و نه پولی پس داده می‌شود و احتمالاً این شرایط برای تعدادی دیگر از مشتریان هم رقم خورده باشد.

این مشتری در پایان صحبت‌های خود با تابناک به موضوع دیگری هم اشاره کرد. او می‌گوید که بارها از اعضای تیم پشتیبانی درخواست کرده با مدیریت مجموعه یا شخصی که مسئولیتی دارد گفت‌وگو کند که در نهایت پس از چندین بار اصرار، درخواست ثبت شده و فردی به نام شوشتری که مدعی بوده مدیر پشتیبانی فلایتیو است با او تماس می‌گیرد. گویا این گفت‌وگو هم به نتیجه‌ای نرسیده و پس از اصرار مشتری مبنی بر معرفی مدیرعامل مجموعه، او اعلام می‌کند فردی به نام رحیمی‌پور مدیرعامل شرکت فلایتیو است. پس از این تماس، مشتری شاکی بار دیگر به سایت فلایتیو مراجعه کرده و در قسمت معرفی مدیرعامل مجموعه مشخص شده که نام مدیرعامل ساسان نایب حسین‌زاده است و نام رحیمی‌پور در سایت دیده نمی‌شود که انگار اینجا هم مدیر پشتیبانی سعی در گمراه کردن مشتری داشته است.

به واقع پرسش اصلی اینجاست، چگونه در سال ۱۴۰۴ که کسب و کارهای اینترنتی رونق دارد و خدمات دهی به مشتریان و جلب رضایت آنها در اولویت است، از سوی شرکت فلایتیو با مشتری اینگونه رفتار می‌شود؟ آیا مدیران این شرکت چنین تصمیمی را نهادینه کرده‌اند که روی پول مشتریان خود پرواز کنند و هیچ پاسخ روشنی هم به آنها ندهند؟ هرچه هست، این روایت دردناکی از مواجهه این مشتری با شرکت فلایتیو بوده است.