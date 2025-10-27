فغانی نامزد برترین داور سال فوتبال جهان شد

به گزارش تابناک؛ با نزدیک‌شدن به پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، بهترین‌های فوتبال جهان را در بخش‌های مختلف معرفی می‌کند. در ابتدا نامزد‌های بهترین داوران سال جهان معرفی شدند که نام علیرضا فغانی نیز در آن به چشم می‌خورد.

بر این اساس ۲۵ نامزد برترین داور سال جهان در سال ۲۰۲۵ به شرح زیر هستند:

نام/کشور

کلمنت تورپن/فرانسه

اسپن اسکاس/نروژ

فلیکس سوایر/آلمان

فرانسوا لتسیه/فرانسه

استوان کواچ/رومانی

خوزه ماریا سانچز مارتینس/اسپانیا

مائوریتسیو ماریانی/ایتالیا

مایکل اولیور/انگلیس

ساندرو شارر/سوئیس

اسلاوکو وینچیچ/اسلوونی

سیمون مارسینیاک/لهستان

داریو هررا/ آرژانتین

استبان اوستویچ/اروگوئه

فاکوندو تلو/آرژانتین

ژسوس والنسولا/ونزوئلا

پیرو مازا/شیلی

رافائل کلاوس/برزیل

ویاتون سامپائو/برزیل

سزار آرتورو راموس/مکزیک

ایوان بارتون/السالوادور

داهانه بیدا/موریتانی

مصطفی غوربل/الجزایر

علیرضا فغانی/ استرالیا

عبدالرحمن الجاسم/ قطر

کمپل واگو/نیوزلند