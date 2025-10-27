قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۵ آبان

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: دوشنبه ۵ آبان
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
107,438,000
طلای 18 عیار / 740
106,006,000
طلای ۲۴ عیار
143,249,000
طلای دست دوم
106,005,530
آبشده کمتر از کیلو
465,470,000
مثقال طلا
465,430,000
انس طلا
4,112.10
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,130,100,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,068,900,000
نیم سکه تک فروشی
587,600,000
ربع سکه تک فروشی
335,600,000
سکه گرمی تک فروشی
166,300,000
تمام سکه (قبل 86)
1,076,000,000
نیم سکه (قبل 86)
535,000,000
ربع سکه (قبل 86)
270,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
84,580,000
حباب سکه بهار آزادی
23,980,000
حباب نیم سکه
65,180,000
حباب ربع سکه
74,070,000
حباب سکه گرمی
37,640,000