قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۵ آبان

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۷۳
| |
2 بازدید
قیمت طلا

بروزرسانی: دوشنبه ۵ آبان

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

107,438,000

طلای 18 عیار / 740

106,006,000

طلای ۲۴ عیار

143,249,000

طلای دست دوم

106,005,530

آبشده کمتر از کیلو

465,470,000

مثقال طلا

465,430,000

انس طلا

4,112.10

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,130,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,068,900,000

نیم سکه تک فروشی

587,600,000

ربع سکه تک فروشی

335,600,000

سکه گرمی تک فروشی

166,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,076,000,000

نیم سکه (قبل 86)

535,000,000

ربع سکه (قبل 86)

270,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

84,580,000

حباب سکه بهار آزادی

23,980,000

حباب نیم سکه

65,180,000

حباب ربع سکه

74,070,000

حباب سکه گرمی

37,640,000
سکه طلا قیمت سکه قیمت طلا بازار طلا و سکه خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
