اسرائیل رهبر آزادشدهٔ حماس را دستگیر کرد

در حالی که هنوز جوهر توافق تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس خشک نشده، نیروهای اسرائیلی بار دیگر جمال الطویل، از رهبران حماس را بازداشت کردند؛ کسی که به‌تازگی در چارچوب همین توافق آزاد شده بود.

منابع محلی فلسطینی گزارش دادند که بامداد امروز (دوشنبه)، نیروهای ویژه ارتش اسرائیل با یورش به منزل شیخ جمال الطویل در محله «أم‌الشرایط» شهر البیره واقع در مرکز کرانه باختری، وی را بازداشت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ نیروهای اسرائیلی هنگام ورود به منزل، فرزندان شیخ الطویل را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و سپس پدرشان را با خود بردند.

شیخ جمال الطویل از چهره‌های برجسته جنبش مقاومت اسلامی حماس در رام‌الله محسوب می‌شود و پیش‌تر، بیش از ۱۷ سال را در زندان‌های اسرائیل سپری کرده است. وی از جمله اسرای فلسطینی بود که در جریان آخرین دور مبادله اسرا آزاده شده بود.

وی که تا آخرین لحظه پیش از آزادی تحت شکنجه قرار داشت، به محض ورود به رام‌الله، به بیمارستان منتقل شد و برای مداوا، بستری شد.

هنوز رژیم صهیونیستی، توجیهی برای این تعدی آشکار و نقض توافق مبادله اسرا ارائه نکرده است.

