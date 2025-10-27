En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسرائیل رهبر آزادشدهٔ حماس را دستگیر کرد

در حالی که هنوز جوهر توافق تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس خشک نشده، نیروهای اسرائیلی بار دیگر جمال الطویل، از رهبران حماس را بازداشت کردند؛ کسی که به‌تازگی در چارچوب همین توافق آزاد شده بود.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۶۸
| |
896 بازدید
اسرائیل رهبر آزادشدهٔ حماس را دستگیر کرد

منابع محلی فلسطینی گزارش دادند که بامداد امروز (دوشنبه)، نیروهای ویژه ارتش اسرائیل با یورش به منزل شیخ جمال الطویل در محله «أم‌الشرایط» شهر البیره واقع در مرکز کرانه باختری، وی را بازداشت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ نیروهای اسرائیلی هنگام ورود به منزل، فرزندان شیخ الطویل را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و سپس پدرشان را با خود بردند.

شیخ جمال الطویل از چهره‌های برجسته جنبش مقاومت اسلامی حماس در رام‌الله محسوب می‌شود و پیش‌تر، بیش از ۱۷ سال را در زندان‌های اسرائیل سپری کرده است. وی از جمله اسرای فلسطینی بود که در جریان آخرین دور مبادله اسرا آزاده شده بود.

وی که تا آخرین لحظه پیش از آزادی تحت شکنجه قرار داشت، به محض ورود به رام‌الله، به بیمارستان منتقل شد و برای مداوا، بستری شد. 

هنوز رژیم صهیونیستی، توجیهی برای این تعدی آشکار و نقض توافق مبادله اسرا ارائه نکرده است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل حماس فلسطین شیخ جمال الطویل جنبش مقاومت رام الله تبادل اسرا بازداشت
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکسی که نشان می‌‌دهد حماس یک مغز متفکر دارد
ورود اسرای آزادشده فلسطینی به رام‌الله
اعلام تاریخ مرحله دوم تبادل اسرا
بازداشت خواهران صالح العاروری توسط صهیونیست‌ها
بیانیه وزارت خارجه در سالگرد ترور هنیه در تهران
اجساد ‌ ۴ اسیر صهیونیست فردا تحویل داده می‌شود
حماس از سیاست های خطرناک تل آویو پرده برداشت
بیانیه جدید حماس درباره توافق آتش‌بس در غزه
هشدار حماس درباره توقف مذاکرات مبادله اسرا
احتمال سفر هیات اسراییلی به قاهره برای مبادله اسرا
اعلام موافقت اسرائیل برای تبادل اسرا و تکذیب حماس
افشای جزییات توافق تبادل اسرای مقاومت و اسرائیل
بازداشت ۲ فلسطینی به اتهام قتل یک نظامی صهیونیست
احتمال تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل قوت گرفت
بازداشت بیش‌از ۶۰۰فلسطینی در یک‌ماه گذشته
رژیم صهیونیستی مدعی بازداشت مجریان عملیات دولیب شد
واکنش حماس به کنار گذاشته شدن نتانیاهو از قدرت
شروط حماس برای تبادل اسیران با رژیم صهیونیستی
عضو ارشد حماس در کرانه باختری بازداشت شد
زخمی‌شدن دو فلسطینی در شرق رام الله
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۷ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۵ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۶ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bjA
tabnak.ir/005bjA