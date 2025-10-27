سال‌هاست که تعیین حداقل دستمزد کارگران هر سال به یکی از داغ‌ترین و حساس‌ترین محورهای اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. این روزها همه نگاه‌ها به تصمیم نهایی برای حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران دوخته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند تعادل زندگی کارگران را حفظ کند یا فشارهای معیشتی آنها را بیش‌تر کند.

با نزدیک شدن به آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۴، تعیین رقم نهایی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. طبق قانون، شورای عالی کار موظف است تا پیش از پایان اسفندماه، دستمزد سال آینده را تعیین و ابلاغ کند. تاکنون توافقی میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حاصل نشده است.

نگاهی به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ قبل از پرداختن به سال آینده، بد نیست نگاهی به حقوق کارگران در سال جاری داشته باشیم. در نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد و حقوق سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۳۲ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال در ماه تعیین شد.