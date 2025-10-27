En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتظارات و پیش‌بینی‌ها برای حقوق ۱۴۰۵

سال‌هاست که تعیین حداقل دستمزد کارگران هر سال به یکی از داغ‌ترین و حساس‌ترین محورهای اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. این روزها همه نگاه‌ها به تصمیم نهایی برای حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران دوخته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند تعادل زندگی کارگران را حفظ کند یا فشارهای معیشتی آنها را بیش‌تر کند.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۵۳
| |
3 بازدید
انتظارات و پیش‌بینی‌ها برای حقوق ۱۴۰۵

با نزدیک شدن به آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۴، تعیین رقم نهایی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. طبق قانون، شورای عالی کار موظف است تا پیش از پایان اسفندماه، دستمزد سال آینده را تعیین و ابلاغ کند. تاکنون توافقی میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حاصل نشده است.

نگاهی به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ قبل از پرداختن به سال آینده، بد نیست نگاهی به حقوق کارگران در سال جاری داشته باشیم. در نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد و حقوق سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۳۲ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال در ماه تعیین شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای عالی کار حقوق دستمزد کارگر حقوق کارگر دستمزد کارگری خبر فوری قانون کار بازار کار
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حقوق کارگر ۹ میلیون؛ قسط مسکن ۳۵ میلیون؟
درخواست بازنگری دستمزد ۱۴۰۳ از سوی کارگران
آغاز ماراتن مذاکرات دستمزد کارگران
کارگران چشم انتظار تعیین دستمزد
شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا هزینه معیشت جامعه کارگری
تعیین دستمزد کارگران به بعد از عید موکول شد
دستمزد کارگران ترمیم می‌شود؟
شمارش معکوس برای تعیین دستمزد کارگران ایرانی
حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تعیین شد/ افزایش بیش از ۵۷ درصدی حقوق حداقلی بگیران و ۳۸ درصدی سایر سطوح دستمزدی +جدول مقایسه‌ای
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت
بحران حقوق، چرخه تولید را هدف گرفت
چرا برخی کارفرمایان از قوانین آمره کار فرار می‌کنند؟
آشنایی با نحوه ارائه دادخواست در مراجع حل اختلاف کار
پرونده دستمزد ۹۸ بسته شد
احتمال افزایش حق مسکن کارگران در جلسه امروز
آیا برای اثبات رابطه کارگری ـ کارفرمایی، قرارداد مکتوب نیاز است؟
دستمزد کارگران را شناور کنید
آخرین وضعیت تعیین دستمزد در شورای عالی کار
ادامه چانه زنی ها بر سر مزد ۹۵
در صورت عدم پرداخت حق اولاد از جانب کارفرما چه باید کرد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۷ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۵ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۸۶ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005biv
tabnak.ir/005biv