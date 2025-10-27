طهماسبی در این رابطه افزود: این تمرین بر اساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری و قوانین بین المللی برنامه‌ریزی شده و روز سه شنبه بر روی باند این فرودگاه اجرا می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی اظهار کرد: در این تمرین خروج هواپیما از باند آتش‌سوزی شبیه سازی می‌شود و عوامل امدادی این فرودگاه اقدامات لازم در این زمینه را انجام خواهند داد.

طهماسبی، ادامه داد: با توجه به دود ناشی از انجام این تمرین و همچنین اعزام کلیه نیروهای آتش نشانی، امدادی، هلال احمر، نظامی و انتظامی به فرودگاه شهید باکری ارومیه و هماهنگی انجام شده با ستاد مدیریت بحران استان، شهروندان، مسافران و مراجعه‌کنندگان به فرودگاه، نگرانی از این بابت نداشته باشند.

وی افزود: پروازهای روز سه شنبه ۶ آبان ماه طبق برنامه انجام خواهد شد.