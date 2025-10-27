اگر برای پیشگیری از آنفلوآنزا به دنبال راه‌هایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن خود هستید، ایده خیلی خوبی است چون وقتی سیستم ایمنی بدن خوب کار می‌کند، می‌تواند به شما در جلوگیری از بیماری کمک کند. در حالی که اگر اجازه دهید ضعیف شود، احتمال ابتلا به بیماری بیشتر می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دانستن اینکه سیستم دفاعی بدن شما چه کاری انجام می‌دهد و چگونه می‌توانید آنها را تقویت کنید، شانس سالم ماندن شما را افزایش می‌دهد.

سیستم ایمنی چیست؟

به عبارت ساده، این سیستم پیشرفته شبکه‌ای متعادل از سلول‌ها و اندام‌هاست که برای دفاع از شما در برابر بیماری با هم کار می‌کنند. این سیستم از ورود تهدیداتی مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها به بدن جلوگیری می‌کند.

این سیستم را به عنوان یک نیروی ویژه قدرتمندِ «جست‌و‌جو و نابودی» در نظر بگیرید که نیرو‌های سلول‌های ایمنی را برای شکار مزاحمان ناخواسته و خلاص شدن از شر آنها می‌فرستد.

چگونه کار می‌کند؟

بدن شما پروتئین‌هایی به نام آنتی‌بادی تولید می‌کند که سلول‌های غیرطبیعی یا خارجی را از بین می‌برند. آنها به دفع بیماری‌های رایج مانند آنفلوآنزا یا سرماخوردگی کمک می‌کنند.

شما همچنین واکنش دیگری به نام «سیستم ایمنی سلولی» دارید که به عوامل بیماری‌زایی مانند باکتری‌ها و سلول‌های آلوده به ویروس نیز حمله می‌کند.

وقتی بدن شما دوباره آن مهاجم را می‌بیند، آن حافظه را فراخوانی می‌کند و قبل از بروز بیماری، تهدید را از بین می‌برد. این همان چیزی است که باعث می‌شود واکسن‌ها یا ایمن‌سازی‌ها برای بیماری‌هایی مانند آنفلوآنزا، سرخک، آبله مرغان و هپاتیت مؤثر باشند. این واکسن با استفاده از مقدار کمی ویروس ضعیف یا کشته شده ساخته می‌شود تا سلول‌های ایمنی بدن‌تان بتوانند واکنش نشان دهند، یاد بگیرند و به خاطر بسپارند که دفعه بعد چگونه از شما در برابر آن محافظت کنند.

آیا انتخاب الگوی زندگی سالم مفید است؟

بله. عادت‌های بد سلامتی می‌توانند عملکرد سیستم ایمنی بدن شما را کُند کنند. به همین دلیل پزشکان از شما می‌خواهند که تغییرات خاصی در عادت‌های روزمره خود ایجاد کنید.

برای شروع، استرس خود را کاهش دهید - این مهمترین تغییری است که می‌توانید ایجاد کنید. جریان مداوم هورمون‌های استرس، حفظ سلامت شما را برای بدن دشوار می‌کند. تکنیک‌های آرامش، ورزش روزانه و تکنیک‌های مدیریت استرس همگی می‌توانند کمک کنند.

در مرحله بعد، روی خواب کافی کار کنید. برای تقویت سیستم دفاعی خود به ۷ تا ۸ ساعت خواب شبانه نیاز دارید.

به گزارش «وب‌ام ی»، همچنین ورزش به سیستم ایمنی بدن شما کمک می‌کند تا در سطح بالایی عمل کند.

این تاکتیک‌ها همچنین سطح IgA، پروتئینی در سیستم ایمنی بدن شما که با عفونت‌ها مبارزه می‌کند را افزایش می‌دهند. این امر به دور نگه داشتن تهدیدات از بدن شما کمک می‌کند - و هر چیزی را که وارد می‌شود از بین می‌برد.

در نهایت، بهداشت خوب را به یک عادت تبدیل کنید. هیچ چیز به اندازه شستن مکرر دست‌ها برای دور نگه داشتن میکروب‌ها موثر نیست.

چه واکسن‌هایی باید بزنم؟

تقریبا همه بزرگسالان و کودکان باید واکسن کووید-۱۹ و واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند، به خصوص سالمندان و هر کسی که سیستم ایمنی بدنش به دلیل بیماری‌هایی مانند HIV یا سرطان ضعیف شده است. نوزادان زیر ۶ ماه این واکسن را دریافت نمی‌کنند.

واکسن کزاز خود را هر ۱۰ سال یکبار تجدید کنید. اگر شغل پرخطری دارید (مثلا اگر کارمند بیمارستان هستید)، واکسن هپاتیت A و B را دریافت کنید.

کودکان و نوجوانان به واکسن‌های زیر نیاز دارند:

_ هپاتیت A و B

_ روتاویروس

_ دیفتری

_ کزاز

_ سیاه سرفه

_ سرخک، اوریون، سرخجه

_ فلج اطفال