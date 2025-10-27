En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آزمایش‌هسته‌ای ما توسط موجودات‌فضایی رصد می‌شود

یک تحقیق علمی تازه که در مجله معتبر «Nature» منتشر شده، توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است. بررسی تصاویر فضایی طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد ارتباط مستقیمی بین آزمایش‌های هسته‌ای روی زمین و ظهور ناگهانی نقاط نورانی مرموز در آسمان وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۳۹
| |
1148 بازدید

آزمایش‌هسته‌ای ما توسط موجودات‌فضایی رصد می‌شود

لحظات آزمایش‌های هسته‌ای روی زمین از فضا به طور فعال رصد می‌شوند و یک تحقیق علمی جدید پس از انتشار موفق و داوری، شاهدی بر وجود نظارت موجودات فرازمینی بر بشریت است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، دیلی میل بریتانیا گزارش داد که دکتر بئاتریس ویلارروئل از مؤسسه شمالی فیزیک نظری در سوئد ارتباط واضحی بین آزمایش‌های هسته‌ای در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۷ و افزایش تعداد نقاط درخشان مرموز به نام «ترانزیانت‌ها» که در آسمان ظاهر می‌شوند، کشف کرده است.

گفته می‌شود این ترانزیانت‌ها پدیده‌ای طبیعی نیستند و انتشار این تحقیق در مجله علمی اصلی Nature در واقع فصل جدیدی در رویکرد علمی به مسئله یوفو باز می‌کند، زیرا پیش‌تر بیشتر مقالاتی که به وجود پدیده‌های ناشناس غیرعادی (НАЯ) می‌پرداختند، توسط جامعه علمی رد می‌شدند.

داوری موفق این کار به این معناست که دانشمندان دیگر داده‌ها را بررسی کرده‌اند و چیزی نیافته‌اند که اجازه دهد نتایج گروه را رد کنند و آنها را صرفاً داستانی اثبات‌نشده درباره یوفو بنامند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آزمایش هسته ای موجودات فرازمینی یوفو یوفوها خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای جدید در کنگره آمریکا: بشقاب پرنده‌ها واقعی اند
گزارش ناسا در خصوص یوفوها منتشر شد!
پیونگ یانگ به آزمایش‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد
چگونه مایکل جکسون از حادثه ۱۱ سپتامبر زنده ماند؟
ترامپ وسوسه انجام آزمایش هسته‌ای دارد!
کشف موجوداتی خطرناک‌تر از بیگانگان فرازمینی
حکم جدید همسر معاون وزیر در شرکت نفت!
تحرکات تازه کره شمالی برای انجام آزمایش هسته‌ای
آزمایش هسته‌ای کره شمالی، جای پاسخ نرمی نمی‌گذارد
واشنگتن منتظر آزمایش هسته‌ای کره شمالی است
ادعای استاد دانشگاه هاروارد درباره اشیاء فرازمینی
دستور افزایش آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی
ردیابی یوفو توسط رادارهای نیروی دریایی امریکا!
رنگی که در پرچم هیچ کشوری یافت نمی‌شود!
تمایل دائمی به انتخاب مشکی نشانه چیست؟
پرواز یوفوها در آسمان و خطر امنیت ملی آمریکا
آزمایش هسته ای کره شمالی قربانی گرفت
اعتراف رئیس ناسا درباره اعتقاد به بیگانگان
کره شمالی در آستانه ششمین آزمایش هسته‌ای
آمریکا: کره شمالی آماده انجام آزمایش هسته‌ای است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۷ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۵ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۸۶ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bih
tabnak.ir/005bih