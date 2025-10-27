یک تحقیق علمی تازه که در مجله معتبر «Nature» منتشر شده، توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است. بررسی تصاویر فضایی طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد ارتباط مستقیمی بین آزمایش‌های هسته‌ای روی زمین و ظهور ناگهانی نقاط نورانی مرموز در آسمان وجود دارد.

لحظات آزمایش‌های هسته‌ای روی زمین از فضا به طور فعال رصد می‌شوند و یک تحقیق علمی جدید پس از انتشار موفق و داوری، شاهدی بر وجود نظارت موجودات فرازمینی بر بشریت است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، دیلی میل بریتانیا گزارش داد که دکتر بئاتریس ویلارروئل از مؤسسه شمالی فیزیک نظری در سوئد ارتباط واضحی بین آزمایش‌های هسته‌ای در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۷ و افزایش تعداد نقاط درخشان مرموز به نام «ترانزیانت‌ها» که در آسمان ظاهر می‌شوند، کشف کرده است.

گفته می‌شود این ترانزیانت‌ها پدیده‌ای طبیعی نیستند و انتشار این تحقیق در مجله علمی اصلی Nature در واقع فصل جدیدی در رویکرد علمی به مسئله یوفو باز می‌کند، زیرا پیش‌تر بیشتر مقالاتی که به وجود پدیده‌های ناشناس غیرعادی (НАЯ) می‌پرداختند، توسط جامعه علمی رد می‌شدند.

داوری موفق این کار به این معناست که دانشمندان دیگر داده‌ها را بررسی کرده‌اند و چیزی نیافته‌اند که اجازه دهد نتایج گروه را رد کنند و آنها را صرفاً داستانی اثبات‌نشده درباره یوفو بنامند.