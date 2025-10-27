En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دورسون با این کامنت زهر خودش به هاشمیان را ریخت!

مهاجم ترکیه‌ای سابق پرسپولیس واکنشی عجیب به اطلاعیه پایان همکاری این تیم با وحید هاشمیان داشت.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۱۶
| |
6 بازدید

دورسون با این کامنت زهر خودش به هاشمیان را ریخت!

به گزارش تابناک به نقل از وزرش سه، سردار دورسون که با ادعای وحید هاشمیان مبنی بر بی‌نظمی و برخی مسائل دیگر در اردوی ترکیه مواجه شده بود و در نهایت نیز از سوی این مربی در اختیار باشگاه قرار گرفت تا همکاری‌اش پایان یابد، اکنون واکنشی جالب به اطلاعیه باشگاه در پایان هفته هشتم و پایان همکاری با وحید هاشمیان داشته است.

اینانلو عضو هیات مدیره پرسپولیس چندی پیش ادعا کرده بود که سردار دورسون در اردوی ترکیه خطاب به وحید هاشمیان مدعی شده بود که او تا هفته پنجم در این تیم و روی نیمکت دوام نخواهد داشت و همین مساله عاملی بوده که باشگاه و سرمربی تیم تصمیم به قطع همکاری با وی بگیرند.

اما اکنون پیش بینی دورسون به نظر می‌رسد دقیق از آب در آمده و باشگاه در پایان هفته هشتم تصمیم به قطع همکاری با وحید هاشمیان گرفته و اوسمار به عنوان سرمربی جدید انتخاب کرده است. تصمیمی که در ادامه با انتشار اطلاعیه در صفحه رسمی این باشگاه همراه شده است. اما نکته عجیب پاسخ سردار دورسون به این موضوع بوده است. مهاجم ترکیه‌ای در واکنش به این موضوع با کامنت "مرسی" به اطلاعیه جدایی وحید هاشمیان واکنش نشان داده است!

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس وحید هاشمیان سرمربی برکناری خداحافظی سردار دورسون اوسمار خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اوسمار سرمربی پرسپولیس شد
مدیرانی برای نابودی ساختار پرسپولیس؛ طغیان کریم باقری در حمایت از هاشمیان
فوتبال ایران جای گرگ هاست، نه وحیدهاشمیان!
آخرین تمرین پرسپولیس با وحید هاشمیان+عکس
حمایت معنادار نوید محمدزاده از وحید هاشمیان + عکس
امروز تکلیف هاشمیان مشخص می‌شود
پایان رسمی حضور وحید هاشمیان در پرسپولیس
کنایه وحید هاشمیان به اوسمار و عدم خداحافظی
دورسون در پرسپولیس ماندنی است
خداحافظی هاشمیان از پرسپولیس صحت داشت؟
تصمیم جدید هاشمیان درباره دورسون
دورسون اردوی پرسپولیس را ترک کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۷۱ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005biK
tabnak.ir/005biK