دورسون با این کامنت زهر خودش به هاشمیان را ریخت!

به گزارش تابناک به نقل از وزرش سه، سردار دورسون که با ادعای وحید هاشمیان مبنی بر بی‌نظمی و برخی مسائل دیگر در اردوی ترکیه مواجه شده بود و در نهایت نیز از سوی این مربی در اختیار باشگاه قرار گرفت تا همکاری‌اش پایان یابد، اکنون واکنشی جالب به اطلاعیه باشگاه در پایان هفته هشتم و پایان همکاری با وحید هاشمیان داشته است.

اینانلو عضو هیات مدیره پرسپولیس چندی پیش ادعا کرده بود که سردار دورسون در اردوی ترکیه خطاب به وحید هاشمیان مدعی شده بود که او تا هفته پنجم در این تیم و روی نیمکت دوام نخواهد داشت و همین مساله عاملی بوده که باشگاه و سرمربی تیم تصمیم به قطع همکاری با وی بگیرند.

اما اکنون پیش بینی دورسون به نظر می‌رسد دقیق از آب در آمده و باشگاه در پایان هفته هشتم تصمیم به قطع همکاری با وحید هاشمیان گرفته و اوسمار به عنوان سرمربی جدید انتخاب کرده است. تصمیمی که در ادامه با انتشار اطلاعیه در صفحه رسمی این باشگاه همراه شده است. اما نکته عجیب پاسخ سردار دورسون به این موضوع بوده است. مهاجم ترکیه‌ای در واکنش به این موضوع با کامنت "مرسی" به اطلاعیه جدایی وحید هاشمیان واکنش نشان داده است!