عکس: درگیری اعضای دو تیم رئال‌مادرید و بارسلونا

درگیری اعضای دو تیم رئال‌مادرید و بارسلونا در لحظات پایانی ال‌کلاسیکو
کد خبر: ۱۳۳۶۶۱۲
651 بازدید

عکس: درگیری اعضای دو تیم رئال‌مادرید و بارسلونا

برچسب ها
اسپانیا فوتبال مسابقه فوتبال الکلاسیکو رئال مادرد بارسلونا لامین یامال درگیری خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
مطالب مرتبط
خلاصه بازی رئال مادرید 2 - بارسلونا 1
ترکیب رئال مادرید مقابل بارسلونا
آنچه باید درباره الکلاسیکو بدانید
رئال مادرید، بارسا را با شکست بدرقه کرد/ ال‌کلاسیکو؛ مثل همیشه جذاب و پرحادثه
ترکیب بارسلونا مقابل رئال مادرید
استوری جنجالی تورام و توهین به یامال!
قلعه نویی: این جوان بهترین بازیکن دنیاست!
سورپرایز یامال برای ال‌کلاسیکو لو رفت!
لامین یامال جانشین شایسته لیونل مسی
بارسلونا، رئال را کُشت و قهرمان سوپرجام اسپانیا شد
عکس شادی خاص یامال: بچه‌محل بامعرفت!
یامال آماده ساختن بهترین بارسلونای تاریخ !
