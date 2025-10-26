دستگیری عوامل تیراندازی به ماموران منابع طبیعی مازندران

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور، علی باقری جامخانه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با بیان این که پیرو سوءقصد به جان مامورین منابع طبیعی شهرستان نور با تیراندازی سلاح ساچمه زن توسط افراد ناشناس در منطقه الیمالات،شناسایی و دستگیری عوامل تیراندازی در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: گروه عملیاتی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری طی هماهنگی با دستگاه قضایی و پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان نور،عملیات دستگیری عوامل تیراندازی را با حضور فرمانده یگان حفاظت و نماینده پلیس امنیت اقتصادی در اداره کل و عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی از همان ساعات ابتدایی آغاز کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری افزود: در عصر امروز یک شنبه چهارم آبان، ماموران موفق به دستگیری چهار نفر از عوامل تیراندازی به مامورین منابع طبیعی شهرستان نور شدند.

باقری در ادمه با تاکید بر اجرای ماموریت تا پای جان، خاطرنشان‌کرد: ما برای حفاظت از عرصه های منابع ملی و طبیعی،حاضر هستیم تا جان خود را فدا کنیم و این گونه حرکت ها و سوءقصدها،ما را از مسیر و تعهدی که به این سرزمین و کشور داریم،دور نخواهد کرد بلکه عزم ما را برای برخورد با قاچاقچیان چوب و سوداگران به عرصه های جنگلی و مرتعی،راسخ‌تر می‌کند.

وی با هشدار به قاچاقچیان و متجاوزان به منابع طبیعی و ملی، گفت:به تمام متصرفین و متخلفان به این نعمات خدادادی هشدار می دهیم، که در صورت هر گونه تخلف و تجاوز به این عرصه ها،با عنایت خداوند و همکاری و حمایت دستگاه های قضایی، امنیتی و انتظامی و تلاش شبانه روزی کارکنان منابع طبیعی،به سراغ تک تک آنان خواهیم آمد و مطابق با قانون به شدت برخورد می‌کنیم.