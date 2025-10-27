En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شهر شش ضلعی که از دل یک فاجعه متولد شد

زلزله بزرگ سیسیل در سال 1693 شهر اوکیولا را به تلی از خاک تبدیل کرد. اما از دل این فاجعه، شهری جدید و شش ضلعی به نام گرامیکله متولد شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۸۴
| |
714 بازدید

شهر شش ضلعی که از دل یک فاجعه متولد شد

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ شهر گرامیکله (Grammichele) در استان کاتانیا، سیسیل، یکی از نادرترین و برجسته ترین نمونه های معماری عقل گرا (Rational Architecture) در ایتالیا و اروپا به شمار می رود. شهرت این منطقه نه به دلیل قدمت تاریخی بلکه به خاطر طرح شهرسازی کاملا شش ضلعی آن است که پس از یک فاجعه طبیعی مهیب شکل گرفت.

تولد یک شهر ایده آل پس از زلزله

تاریخچه شکل گیری گرامیکله به یکی از ویرانگرترین وقایع تاریخ ایتالیا، یعنی زلزله بزرگ سیسیل در سال 1693 باز می گردد. این زلزله، شهر قدیمی اوکیولا (Occhiolà) را که در نزدیکی محل فعلی گرامیکله قرار داشت، به طور کامل نابود کرد.

پس از این فاجعه، شاهزاده کارلو ماریا کارافا برانچیفورته (Carlo Maria Carafa Branciforte)، حاکم منطقه بوترا، تصمیم انقلابی برای ساخت یک شهر جدید با طرحی نوآورانه و ضد زلزله گرفت. او با همکاری معمار میکله دا فرلا (Michele da Ferla)، ساخت شهر را در آوریل 1693 آغاز کرد. هدف این بود که بازماندگان زلزله، سرپناهی آبرومند و ایمن داشته باشند.

هندسه جالب توجه شهر

طرح معماری گرامیکله یک شاهکار برنامه ریزی شهری محسوب می شود.

قلب شهر، میدان اصلی «پیازا کارلو ماریا کارافا» است که به شکل یک شش ضلعی کامل طراحی شده است. ساختمان های مهمی مانند کلیسای مادر (Chiesa Madre) و کاخ شهرداری (Palazzo Comunale) این میدان را احاطه کرده اند.

شش خیابان اصلی به صورت شعاعی از اضلاع این میدان شش ضلعی منشعب می شوند و کل شهر را به شش بخش تقریبا یکسان تقسیم می کنند. این ساختار نه تنها زیبایی دیداری خیره کننده ای دارد، بلکه دسترسی سریع و هماهنگ به مرکز شهر را نیز تضمین می کند.

این مدل، یک نمونه برجسته از شهر ایده آل قرن هجدهم است که در تضاد با شبکه های نامنظم شهرهای قرون وسطایی ساخته شد.

امروزه، گرامیکله به عنوان یک اثر ماندگار از انعطاف پذیری انسان در برابر طبیعت و پیشگامی در شهرسازی مدرن شناخته می شود و بازدید از میدان شش ضلعی آن، به ویژه از نمای بالا، توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. مجسمه شاهزاده کارافا نیز همچنان در این میدان، بر روی پایه ای که نماد فضایل شش گانه دانش است، قرار دارد.

 

گفتنی است؛ معماری عقل‌ گرا یا معماری راسیونالیستی (Rational Architecture) به سبکی از معماری گفته می‌ شود که بر پایه‌ عقل، منطق، نظم و اصول ریاضی و هندسی استوار است. در این نگرش، طراحی سازه نه بر احساسات یا تزئینات، بلکه بر منطق عملکرد، ساختار و تناسبات شکل می‌ گیرد.

شهر شش ضلعی که از دل یک فاجعه متولد شد

شهر شش ضلعی که از دل یک فاجعه متولد شد

شهر شش ضلعی که از دل یک فاجعه متولد شد

شهر شش ضلعی که از دل یک فاجعه متولد شد

شهر شش ضلعی که از دل یک فاجعه متولد شد

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایتالیا سیسیل معماری طراحی شش ضلعلی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بارش شدید باران و سیل خسارت‌بار در سیسیل ایتالیا
تلاش برای مهار آتش سوزی جنگل در سیسیل ایتالیا
ملانیا ‏پرکینز‏‏‏‏‏‏‏‏ چطور به جمع ثروتمندان جهان پیوست؟
دستگیری ۲ مظنون تروریستی در سیسیل
چرا از فضای محدود آپارتمان‌ها استفاده بهینه نمی‌شود؟
۱۶ عضو مافیا در سیسیل و نیویورک دستگیر شدند
چرا رهبران مافیا با وجود احتمال دستگیری در خانه می‌مانند؟
اولین تصویر از طراحی جدید ورزشگاه بارسلونا
(تصاویر) متفاوت‌ترین «خانه‌های هندوستان» به انتخاب نشریۀ معتبر معماری
تصویر طراحی خانه با الهام از پاندا
معرفی برترین دانشگاه‌های جهان در معماری
تفاوت‌های رمان و سه‌گانه سینمایی پدرخوانده/به خانواده‌‌ات برس و به همسر دوستت نظر نداشته باش!
رودخانه‌ گدازه‌های آتشفشان اتنا در سیسیل
فوران آتشفشان اتنا در سیسیل
برداشت زیتون سیسیل ایتالیا
تخریب ابر ویلا در حریم رودخانه کرج
وقوع طوفان سهمگین و مرگبار در ایتالیا
از بخش‌های اصلی "الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت" تا دلایل اجرایی نشدن برنامه‌های پنج ساله توسعه
سه سازه‌ معماری برتر جهان
ديدني‌ترين آسمان‌خراش‌هاي آينده از پنج قاره
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۷ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۵ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۸۳ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bho
tabnak.ir/005bho