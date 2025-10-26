En
افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌های انفجار نفتی در بصره

منابع عراقی از کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر بر اثر انفجار مخازن سوخت در میدان نفتی زبیر استان بصره خبر دادند
افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌های انفجار نفتی در بصره

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امروز (یکشنبه) انفجاری بزرگ در یکی از مخازن سوخت منطقه «الزبیر» استان بصره رخ داد که چند کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

منابع خبری عراق گزارش دادند این انفجار در حین عملیات تعمیر یکی از خطوط لوله اصلی در میدان برجسیه (زبیر ۱) رخ داد.

منابع امنیتی عراق اعلام کردند در این حادثه، چهار نفر کشته شده و ۲۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش السومریه نیوز، تیم آتش نشان و امداد و نجات موفق شدند حریق را مهار کنند.

«حیان عبدالغنی السواد» معاون نخست‌وزیر در امور انرژی و وزیر نفت از کشته شدن یکی از مسئولان نفت بصره خبر داد و گفت در حادثه آتش‌سوزی که امروز در انبار زبیر رخ داد، رئیس بخش زبیر-۱ اداره عملیات شرکت نفت بصره جان باخت.

برچسب ها
عراق بصره انفجار مخازن سوخت انفجار شدید آتش سوزی کشته و زخمی میدان نفتی
tabnak.ir/005bhf
