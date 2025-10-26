چین با آمریکا به توافق رسید

نماینده تجاری چین با اشاره به مذاکرات تجاری و اقتصادی در مالزی گفت که با آمریکا به یک اجماع اولیه رسیده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «لی چنگ‌گانگ» معاون وزیر بازرگانی و نماینده تجارت بین‌الملل چین عصر یکشنبه در سخنانی بیان کرد: «در جریان مذاکرات تجاری و اقتصادی در مالزی، با ایالات متحده به یک اجماع اولیه رسیده‌ایم. البته طرف آمریکایی موضع قاطعی اتخاذ کرده است و چین قاطعانه از منافع خود دفاع می‌کند.»

طبق گزارش تلویزیون مرکزی چین، چنگ‌گانگ تاکید کرد: «در این دیدار، چین و ایالات متحده گفت‌وگوی عمیق و صریحی در مورد مسائل تجاری و اقتصادی انجام دادند.»

وزارت بازرگانی چین نیز اعلام کرد که پکن و واشنگتن توافق کردند که همکاری نزدیک خود را در مورد مسائل تجاری و اقتصادی مورد علاقه متقابل حفظ کنند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «طرفین تحت هدایت استراتژیک رهبران ۲ کشور، توافق کردند که از نقش مکانیسم مشاوره اقتصادی و تجاری چین و ایالات متحده به‌طور کامل استفاده، همکاری نزدیک خود را در مورد مسائل تجاری و اقتصادی مورد توجه هر ۲ طرف حفظ کنند، توسعه سالم، پایدار و باثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و ایالات متحده را ارتقا دهند تا به نفع مردم ۲ کشور و ارتقای رفاه جهانی باشد.»

چین و ایالات متحده از تاریخ ۲۵ تا ۲۶ اکتبر (۳ الی ۴ آذر ماه) در کوالالامپور، پایتخت مالزی مذاکرات تجاری برگزار کردند. هیات چینی به ریاست «هی لیفنگ» معاون نخست‌وزیر چین و هیئت آمریکایی به ریاست «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، تشکیل شد.

این اظهارات طرف چینی در حالی عنوان شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه گفت احتمال دارد واشنگتن به منظور کاهش تنش‌های تجاری با چین به این رقیب اقتصادی امتیازاتی بدهد.