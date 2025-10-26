En
ترامپ با انتخابات میانه‌ای ندارد

نظریه پرداز برجسته: نتیجه انتخابات آینده را ترامپ مشخص کرده است/ «بی بی سی» و «اکونومیست» چرا واقعیت‌ها را نمی‌بینند!

بنیانگذار مکتب کپنهاگ معتقد است گرایش دولت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری به سمت تبدیل کردن ایالات متحده به یک دموکراسی غیرلیبرالی است؛ جایی که انتخابات برگزار می‌شود، اما نتیجه آن از پیش مشخص است. 
«بری بوزان» معتقد است به وضوح آشکار است که ترامپ و جنبش «مگا» هیچ علاقه‌ای به انتخابات آزاد و عادلانه ندارند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، پروفسور «بری بوزان» از پایه‌گذاران انجمن مطالعات امنیتی اروپا و استاد بازنشسته مدرسهٔ اقتصاد و علوم سیاسی لندن در شبکه اجتماعی LinkedIn نقدی بر رویکرد دولت ترامپ به انتخابات آمریکا وارد کرده که در ادامه آمده است.

برای من جای تعجب دارد که رسانه‌های جریان اصلی (مانند اکونومیست و بی‌بی‌سی) همچنان فرض را بر این می‌گذارند که انتخابات در ایالات متحده «آزاد و عادلانه» باقی خواهد ماند. 

این منابع آگاه با وجود این که روزانه گزارش‌هایی منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد سیستم انتخاباتی در ایالات متحده چگونه با مرزبندی‌های تقلبی، حذف نهاد‌های نظارتی، ارعاب و محدودیت‌های حق رأی در حال تضعیف است، این کار را انجام می‌دهند. 

به وضوح آشکار است که ترامپ و جنبش «مگا» هیچ علاقه‌ای به انتخابات آزاد و عادلانه ندارند. معیار اصلی وفاداری در میان آنان، حمایت از ادعای تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ است. تنها علاقه‌ای که دارند، پیروزی در انتخابات‌هایی است که از قبل برنده آن تضمین شده‌اند.

 گرایش دولت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری به سمت تبدیل کردن ایالات متحده به یک دموکراسی غیرلیبرالی است؛ جایی که انتخابات برگزار می‌شود، اما نتیجه آن از پیش مشخص است. 

اگر آنان در این پروژه موفق شوند - و همه نشانه‌ها حاکی از آن است که موفق خواهند شد - در آن صورت ایالات متحده از باشگاه دموکراسی‌ها خارج شده و ایده «غرب» به عنوان یکی از اردوگاه‌های اصلی در سیاست جهانی به پایان خواهد رسید. 

چرا این موضوع به ویژه در اروپا که پیامد‌های آن بسیار عظیم خواهد بود، برجستگی بیشتری پیدا نمی‌کند؟

