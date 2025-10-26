En
تصویب نامگذاری معابر جدید به نام شهدا

رییس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعداد ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ شهرداری تهران با تصویب اکثریت آرای اعضای شورا به‌نام شهدای گرانقدر تغییر نام یافت.
تصویب نامگذاری معابر جدید به نام شهدا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ نرگس معدنی پور روز یکشنبه در ۳۶۵ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح مصوبات ۵۲ صورتجلسه کمیسیون نامگذاری اعلام کرد: با توجه به برگزاری کنگره شهدای منطقه ۱۴ توسط شهرداری این منطقه و شناسایی شهدایی که تاکنون معبری به نام آنان نامگذاری نشده بود، پیشنهاد‌هایی از سوی شهرداری ارائه شد که پس از چند جلسه بررسی در کمیسیون در نهایت ۲۴ معبر برای نامگذاری به نام شهدای منطقه مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: این نامگذاری‌ها با حفظ شماره معابر انجام شده و اغلب شهدا از ساکنان همان معابر یا مناطق مجاور بوده‌اند، این اقدام در پاسخ به درخواست خانواده‌های شهدا صورت گرفته است.

معدنی پور با اشاره به اسامی معابر و شهدای نامگذاری شده اظهار کرد: کوچه دوم غربی به نام شهید محسن ابوفاضلی، کوچه یزدی پور به نام شهید سید محمدرضا آقامیری، خیابان پنجم به نام شهید مهدی اکبرپور روشن، کوچه ۳۶ به نام شهید مجید برقی، کوچه هفتم غربی به نام شهید محمد تسبیحی، کوچه مهر به نام شهید سید محمد جعفری زواره، کوچه محمدیه به نام شهید بهروز حاج پوران، کوچه هشتم به نام شهید محمدرضا حاجیان حسین‌آبادی نامگذاری شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته کوچه فردوس به نام شهید سید مهدی حسینی مجد، کوچه فتحی به نام شهید ولی‌الله خواستگر خانکی، کوچه بوستان سوم به نام شهید محمدحسین داستانی، کوچه ساحل به نام شهید محمد زارعی، کوچه شاهد ۳ به نام شهید علی‌اصغر زردمیهن، کوچه طالقانی به نام شهید مجید زیرک، کوچه شهباز به نام شهید محمد سعیدی، کوچه هفتم غربی به نام شهید سعید سلیمانی، کوچه اول (در خیابان شهید داورزنی، کوچه بنی‌اسد، کوچه شهید مهرعلی) به نام شهید سعید سید فضل‌اللهی و کوچه اول (در خیابان شهید داورزنی، کوچه بنی‌اسد) به نام شهید حسین شهابی اناری نامگذاری شد.

وی یادآور شد: کوچه کیهانی به نام شهید علی صدیقیان، کوچه نهم شرقی به نام شهید میره‌حجت صفوی قلعه باغی، کوچه حافظ به نام شهید همایون ضیایی، کوچه مهناز به نام شهید یوسف عبداللهی‌پور، کوچه جنت به نام شهید جهانبخش عبدالعلیم، کوچه ۲ غربی به نام شهید اصغر طاهر تالاری تغییر نام پیدا کردند.

