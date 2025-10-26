ماجرای فریاد بر سر خانم وزیر بالا گرفت/ فرار مدیرعامل از صحنه اعتراض یا بی خبری؟

بنبست ۳۵ ساله در پرونده زمینهای تعاونیها با شعارهای آتشین به سازمان ملی زمین و مسکن کشیده شد. اعتراضات امروز، مستقیماً انگشت اتهام را به سمت «مافیا» و «زمینخواران» نشانه رفت و این پرسش جدی را مطرح کرد که چرا نهاد متولی زمین، خود متهم اصلی به ناکارآمدی و فراهمسازی بستر فساد است؟ البته حضور نداشتن مدیرعامل این سازمان به هنگام اعتراض و ادعای «بیاطلاعی» از این مساله عمق فرهنگ پاسخگو نبودن او را عیان کرد .
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صبح امروز روبه رو ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن، تجمع اعتراضی توسط مالکان تعاونیهای سی و سه گانه جلوی سازمان ملی زمین و مسکن صورت گرفت که با شعارهای تندی مانند «نه مجلس نه دولت»، «مرگ بر مافیا»، «مرگ بر زمینخوار» همراه شد این درحالی است که همراه با این اعتراض اوج ناامیدی و احساس بیعدالتی در میان این گروه از مالکان به چشم می خورد.
اما علت اصلی این اعتراض به مشکل حل نشده ۳۵ ساله مالکان تعاونیهای سی و سه گانه برمی گردد که جمعیتی زیادی از مالکان تعاونیها را به امید آنکه حق مالکیت یا واگذاری زمین این تعاونیها را پس از نزدیک به ۴ دهه بلاتکلیفی حل کند به مقابل این سازمان کشاند.
در پس شعارهای معترضین که عبارت هایی مانند « نه مجلس نه دولت» به گوش می رسید، بیش از هرچیزی انتظار حمایت از قوای مقننه و مجریه موج می زد درحالیکه آنها احساس میکنند هیچیک از ساختارهای رسمی حامی آنها نیستند . البته تلنگری هم به فساد سیستمی و دخالت گروههای ذینفع غیرقانونی در روند حل پرونده اشاره دارد که به عنوان مانع اصلی برای رسیدگی عادلانه به پرونده این افراد مطرح می شود . از سویی دیگر، خطاب قرار دادن « فرزانه صادق مالواجرد» این نکته را آشکار کرد که معترضان، فرد خاصی را مسئول اصلی تأخیر و وضعیت موجود میدانند و خواستار برکناری یا پاسخگویی او هستند .
آقای مدیرعامل کجا بودید؟
سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان نهاد متولی اراضی ملی و مسکن دولتی، کمکاری آشکاری ناشی از عدم تعیین تکلیف پرونده پس از ۳۵ سال را در کارنامه کاری خود دارد که این سطح از تأخیر نشاندهنده فرآیندهای اداری بسیار طولانی، مراجعات مکرر، از دست رفتن اسناد یا فقدان اراده سیاسی و اداری برای نهایی کردن این پرونده را نشان می دهد برای مثال نبود حضور مدیرعامل این سازمان برای پاسخگویی به جمعیت تجمعکننده نشاندهنده فرهنگ پاسخگو نبودن در برابر ذینفعان است .
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن حتی در پاسخ تلفنی به خبرنگار تابناک که جویای مشکلات معترضان شد اعلام کرد: از این تجمع اعتراضی بی خبر بوده و در جایی بیرون از سازمان جلسه دارد که مهر تائیدی بر پاسخگو نبودن مسئولان این سازمان می زند.
ازسویی دیگر، معترضان با شعار «مرگ بر مافیا» و «مرگ بر زمینخوار» به طور تلویحی این سازمان را درگیر رانت و واگذاری غیرقانونی زمینها می داند و یا به دلیل ضعف نظارت و سوءمدیریت، فضای ایجاد شده را بستری مناسب برای گروههای مافیایی می دانند که در پروندههای تعاونیها نفوذ کرده و موفق شده اند که منافع مالکان حقیقی را ضایع کنند بنابراین تأخیر طولانیمدت در اجرای حقوق قانونی تعاونیها و مالکان، نقض مستمر حق مالکیت مالکین این تعاونی هاست که یکی از وظایف اصلی دولت در حمایت از شهروندان است.