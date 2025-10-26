En
شاخص کل بورس در بازار امروز 4 آبان ماه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با صعود ۲۴ هزار واحدی به عدد ۳ میلیون و ۸۴ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس در بازار امروز 4 آبان ماه

رشد ۲۴ هزار واحدی بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با صعود ۲۴ هزار واحدی به عدد ۳ میلیون و ۸۴ هزار واحد رسید.

