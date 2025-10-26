چرا ایران هنوز در لیست سیاه FATF مانده است؟

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با باقی ماندن کشورمان در لیست سیاه FATF، با وجود تصویب لوایح CFT و پالرمو، اظهار کرد: مصوباتی که در این لوایح گذرانده شده است، هیئت ناظر FATF آنها را نپذیرفته است.
وی افزود: به دلیل ملاحظاتی که در داخل کشور در مورد گروههایی که به عنوان گروههای تروریستی شناخته میشوند و نیز ضرورت هماهنگی با ایران در اعمال محدودیتها، هیئت FATF این موارد را نپذیرفت.
پوردهقان تصریح کرد: با بازگشت این لایحه، باید مجددا در دولت اصلاحات صورت بگیرد و با ایدهها و راهکارهای جدید، تغییرات لازم اعمال شود تا بعد از اصلاحات در دو کنوانسیون پالرمو و CFT و ارسال آنها بتوانیم در FATF عضو شویم.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سؤال که آیا هیئت FATF چارچوب مشخصی برای تصویب این لوایح در نظر گرفته بود، گفت: اعضای مجمع، این لایحه را به بندها و ملاحظاتی مشروط کردند. وقتی استانداردهای خالص و شفافی که آن هیئت اعلام میکند، با ملاحظات داخلی ترکیب شود، طبیعی است که مورد پذیرش قرار نگیرد. آن هیئت قوانین کلی و چارچوبهای خاص خود را دارد که در ۲۰۰ کشور اجرا میشود و در ایران نیز میخواهد همین روند رعایت شود. از قبل مشخص بود که این موارد دچار مشکل خواهند شد.
پوردهقان تأکید کرد: این موارد از اهمیت بالایی برخوردارند و نمیتوان موضوعاتی که جزو ارزشها و خطوط قرمز کشور است را زیر سؤال برد. با این حال، دولت باید راهکار جدید و ایدهپردازی مناسبی برای اصلاح کنوانسیونها داشته باشد تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.
وی ادامه داد: اراده کشور بر این است که از این موضوع به خوبی عبور کنیم تا بتوانیم در FATF عضو شویم و مسائل مرتبط حل شود. اکنون منتظر هستیم ببینیم دولت چه ایدهای ارائه خواهد کرد.
پوردهقان در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاحات باید توسط دولت انجام شود یا مجلس، گفت: دولت نمیتواند در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دست ببرد؛ این مصوبه مجمع است. البته امکان دارد لایحه به مجلس بازگردد و مجلس دوباره نظر دهد. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قابلیت اعمال اصلاحات را دارد.
وی در پایان تأکید کرد: به اعتقاد بنده، مجلس نظر نهایی خود را در دوره قبل ارائه کرده است و این لوایح نباید به مجلس برگردند. بهتر است به مجمع ارسال شوند تا اصلاحات لازم اعمال شود.
به گزارش تابناک، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیهای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کاگرو ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همهگیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود.
تحریمهای کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکتهای ایرانی، بررسی بیشتر تراکنشهای مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانکهای ایران در خارج و بالعکس میشود.
برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفتهاند.
FATF به بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در ایست سیاه خود قرار داده است.
گفتگو: سجاد دهقانی