ادعای عجیب توانیر درباره افزایش قیمت برق!

کد خبر: ۱۳۳۶۴۸۸
459 بازدید

در حالی که بسیاری از مردم از ارقام درج شده در قبوض برق شان شگفت زده شده اند، توانیر اعلام کرد: هیچ تغییری در تعرفه‌های برق در ماه‌های اخیر اعمال نشده و نرخ فعلی، همان تعرفه مصوب ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۴ است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران محاسبه شده است.

به گزارش تابناک؛ شرکت توانیر با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب هرگونه افزایش جدید در تعرفه‌های برق، اعلام کرد: هیچ تغییری در تعرفه‌های برق در ماه‌های اخیر اعمال نشده و نرخ فعلی، همان تعرفه مصوب ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۴ است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران محاسبه شده است.

در ساعات اخیر هم برخی مطالب و برداشت‌هایی در فضای مجازی و رسانه‌ها درباره «افزایش ۳۵ درصدی تعرفه برق» منتشر شده که موجب نگرانی‌هایی در میان مردم شده است. هرچند ارقام درج شده بعنوان تعرفه پرداختی در قبوض ماهانه به ویژه برای تابستانی که گذشت عجیب بود.

توانیر گفته، موضوع افزایش تعرفه در مهر یا آبان‌ماه صحت ندارد و هیچ مصوبه یا تغییری در این زمینه صادر نشده است و اطلاع‌رسانی درخصوص هرگونه تغییر در تعرفه‌ها صرفاً از طریق پایگاه رسمی شرکت توانیر انجام می‌شود. هرچند این گونه تکذیب کردن ها برای مردم قانع کننده نخواهد بود!

بنابر آنچه شرکت توانیر در اطلاعیه اش بیان کرده؛ هدف اصلی صنعت برق کشور، استمرار خدمت‌رسانی پایدار و عادلانه به همه مشترکان و تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت در اطلاع‌رسانی است.

