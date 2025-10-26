عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید طبق قانون، باید هر ده سال ۲۰ نماینده به ترکیب مجلس اضافه شود، اما در حالی‌که بیش از بیست سال از آخرین افزایش گذشته، هنوز تعداد نمایندگان ثابت مانده است.

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در خصوص مصوبه افزایش تعداد نمایندگان مجلس، اظهار کرد: طبق قانون، هر ۱۰ سال یک‌بار باید ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان اضافه شود. با گذشت ۲۰ سال، این افزایش هنوز اجرایی نشده و بنابراین طبق قانون باید ۴۰ نماینده جدید به مجلس اضافه شوند.

وی افزود: مجلس طرحی در کمیسیون امور داخلی شوراها تهیه و به صحن علنی ارائه کرده که الزام دولت به ارسال لایحه برای تعیین تکلیف ۴۰ نماینده جدید را مطرح می‌کند و مجلس نیز به آن رأی داده است. اکنون دولت باید لایحه‌ای ارائه دهد تا نمایندگان جدید بر اساس نیاز و جمعیت حوزه‌های انتخابیه تعیین شوند و مشخص کردن حوزه‌ها برعهده دولت است.

روانبخش ادامه داد: معاونت سیاسی وزارت کشور جلساتی برگزار کرده و طرح خود را با در نظر گرفتن نظرات نمایندگان استان‌های مختلف ارائه داده است. دولت باید مشخص کند که برای هر حوزه انتخابیه با توجه به جمعیت، چه تعداد نماینده اضافه خواهد شد.

طرح افزایش تعداد نمایندگان در وزارت کشور آماده است

این طرح اکنون در وزارت کشور آماده است و باید به دولت ارسال شود تا دولت آن را تصویب و به صورت لایحه به مجلس ارسال کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش تعداد نمایندگان منجر به بهبود عملکرد مجلس خواهد شد، گفت: اصل افزایش تعداد نمایندگان قانون است و باید اجرا شود. شورای نگهبان نیز این موضوع را تأیید کرده و دولت ملزم به اقدام است.

روانبخش با اشاره به مشکلات نمایندگی در برخی حوزه‌ها توضیح داد: در برخی حوزه‌های انتخابیه، ۵ تا ۶ شهرستان تنها یک نماینده دارند. برای مثال حوزه انتخابیه بافق و بهریز شش شهرستان را با یک نماینده اداره می‌کنند که فاصله شهرستان‌ها حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر است. یک نماینده قادر به اداره این تعداد شهرستان به‌صورت مؤثر نیست. با افزایش یک نماینده، هر سه شهرستان می‌توانند یک نماینده داشته باشند و امور مردم بهتر رسیدگی خواهد شد.

پویایی کمیسیون‌های تخصصی مجلس با افزایش تعداد نمایندگان

وی ادامه داد: اگر ۴۰ نماینده به مجلس اضافه شوند، در کمیسیون‌های مختلف تقسیم خواهند شد و تعداد اعضای کمیسیون‌ها از ۲۳ نفر به ۲۵ نفر ممکن است افزایش یابد. همچنین این افزایش به ارتقای تخصص کمیسیون‌ها و پویایی بیشتر آنها کمک می‌کند.

روانبخش در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس نماینده مردم هستند و نقش آنها هم قانونگذاری و هم نظارت بر امور دولت است. آنها زبان مردم در انتقال مشکلات به مسئولان هستند. اگر دولت هرچه زودتر این طرح را تصویب و به مجلس ارائه کند، گام بلندی در راستای مردمسالاری دینی برداشته خواهد شد.