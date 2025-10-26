En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سکوت بازار خودرو بعد از گرانی!!

افزایش قیمت خودرو بدون تحرک در معاملات ادامه دارد؛ بازاری که همچنان در رکود عمیق فرو رفته و رشد قیمت‌ها نیز نتوانسته تقاضا را تحریک کند.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۶۵
| |
703 بازدید
سکوت بازار خودرو بعد از گرانی!!

عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت هفته نخست آبان‌ماه گفت: «اگرچه قیمت خودرو در سایت‌های خرید و فروش به‌دلیل نوسانات ارزی افزایش یافته، اما حجم معاملات همچنان پایین است. در واقع، تنها مصرف‌کنندگان واقعی یعنی افرادی که قصد تعویض یا خرید خودرو صفر دارند در بازار فعال‌اند و خبری از رونق جدی نیست.»

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ به گفته این کارشناس خودرو، «بازار دیگر مانند گذشته شاهد هجوم خریداران نیست و بیشتر به سمت مصرفی شدن حرکت کرده است. در حال حاضر، حباب قیمتی در خودروهای داخلی و اغلب مدل‌های وارداتی مشاهده نمی‌شود؛ مگر در موارد خاصی که به‌دلیل محدودیت عرضه، قیمت‌ها حبابی شده‌اند. با این حال، در قیمت‌های فعلی خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاران وارد بازار نشده‌اند. بنابراین، بازار فعلاً روندی آرام و منطقی را طی می‌کند.»

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو بازار خودرو حباب قیمت قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازار خودرو به تکاپو افتاد+جزییات قیمت ها
کاهش ۱ تا ۲ میلیونی قیمت خودرو در بازار
قیمت خودرو در بازار امروز ۱۶ تیرماه
چرا خودرو مجدد گران شد؟
چرا بازار خودرو دوباره به هم ریخت‌؟
قیمت‌ها خواهد شکست
از بازار خودرو چه خبر؟
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۸ آبان
قیمت خودرو در بازار امروز 2 اردیبهشت
زندگی اصحاب‌کهفی ایرانیان: چگونه طی ده سال قیمت خودرو‌ها در ایران نزدیک به ۱۰۰۰ درصد افزایش یافت؟ /چرا هر سال حوالی شب عید، قیمت خودرو صعودی می‌شود؟ چرا پراید یک ساله قیمتش نزدیک به دو برابر شد؟
افزایش قیمت اخیر خودرو شامل این افراد نمی‌شود
بازار خودرو راکد است
قیمت خودرو در بازار امروز 27 بهمن ماه
قیمت گذاری خودرو در بورس به کجا رسید؟ / بازار خودرو در انتظار دلار چند هزار تومانی است؟
قیمت خودرو در بازار امروز 16 اردیبهشت
روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو
قیمت خودرو‌های وارداتی در ۱۴۰۴افزایش می‌یابد
دوربرگردان معاملات در بازار خودرو
خودرو ۳۰ درصد ارزان شد
جدیدترین قیمت ها در بازار خودرو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
FATF درخواست ایران را رد کرد
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bft
tabnak.ir/005bft