سکوت بازار خودرو بعد از گرانی!!

عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت هفته نخست آبانماه گفت: «اگرچه قیمت خودرو در سایتهای خرید و فروش بهدلیل نوسانات ارزی افزایش یافته، اما حجم معاملات همچنان پایین است. در واقع، تنها مصرفکنندگان واقعی یعنی افرادی که قصد تعویض یا خرید خودرو صفر دارند در بازار فعالاند و خبری از رونق جدی نیست.»
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ به گفته این کارشناس خودرو، «بازار دیگر مانند گذشته شاهد هجوم خریداران نیست و بیشتر به سمت مصرفی شدن حرکت کرده است. در حال حاضر، حباب قیمتی در خودروهای داخلی و اغلب مدلهای وارداتی مشاهده نمیشود؛ مگر در موارد خاصی که بهدلیل محدودیت عرضه، قیمتها حبابی شدهاند. با این حال، در قیمتهای فعلی خرید و فروش چندانی صورت نمیگیرد و سرمایهگذاران وارد بازار نشدهاند. بنابراین، بازار فعلاً روندی آرام و منطقی را طی میکند.»