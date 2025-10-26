En
قیمت خودرو امروز 4 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 4 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 4 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 4 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که روند قیمت‌ها با نوساناتی نامتوازن همراه بود. کارشناسان معتقدند که در فضای مبهم اقتصادی کنونی، بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان در حالت انتظار و احتیاط قرار دارند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، گرچه قیمت کارخانه‌ای خودروها همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند، اما به دلیل عواملی همچون وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و افزایش ریسک‌های کلان اقتصادی، تمایل خریداران به ورود به بازار کاهش یافته است. از سوی دیگر، فروشندگان نیز با تکیه بر انتظارات تورمی و احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده، از عرضه خودرو خودداری می‌کنند تا در زمان مناسب بتوانند دارایی خود را با بهای بالاتری بفروشند.

به باور تحلیلگران بازار، رشد نرخ ارز و افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای در هفته‌های گذشته موجب شکل‌گیری موجی هیجانی در بازار آزاد شد، اما با فروکش کردن این هیجان و تعدیل انتظارات، بازار خودرو به تدریج در حال ورود به مرحله‌ای از ثبات نسبی قیمت‌ها قرار گرفته است.

قیمت خودروهای داخلی

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور داخلی 35 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 895 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) نسبت به روز گذشته 25 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد تومان ایستاد.

میان محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک GL رشد هفت میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 223 میلیون تومان رسید. این نوسان در حالی اتفاق افتاد که شاهین اتوماتیک G افت پنج میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با قیمت یک میلیارد و 275 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) بیشترین نوسانات قیمتی میان خودروهای مونتاژی را به نمایش گذاشت. بر این اساس، این خودرو مونتاژی که در سایت بهمن‌موتور مونتاژ می‌شود رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 650 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرستیژ افت قیمت 20 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 740 میلیون تومان رسید.

میان محصولات مدیران خودرو، اکستریم SX نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد و روی شاخص سه میلیارد و 460 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر آریزو 8 نسبت به روز معاملاتی گذشته 60 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ سه میلیارد و 460 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

جک J4 رشد 13 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 303 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی J7 افت 12 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 338 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

هایما 7X و چانگان CS35 که توسط خودروسازان داخلی مونتاژ می‌شوند، افت قیمت 20 میلیون تومانی را تجربه کردند و به‌ترتیب با شاخص‌های دو میلیارد و 250 میلیون تومان و دو میلیارد و 580 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شدند.

